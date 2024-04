Vụ mua bán 10 triệu lít xăng lậu: Nữ ‘đại gia’ Vũng Tàu bị phạt 1 tỉ đồng

Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra vụ án buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả; in phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; nhận hối lộ, xảy ra tại Đồng Nai và các tỉnh, thành khác, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện bị can Nguyễn Thăng Long (Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555, xã Bình Minh, H.Trảng Bom, Đồng Nai) ngoài việc mua xăng lậu từ đường dây Nguyễn Thanh Hữu (đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng) còn tiêu thụ nguồn xăng dầu không có hóa đơn chứng từ do Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc (gọi tắt là Công ty Hà Lộc, Bà Rịa - Vũng Tàu), chuyên mua bán xăng, dầu; vận tải xăng, dầu; cho thuê kho bãi; kinh doanh cảng biển; cho thuê cầu cảng…

Cụ thể, vào năm 2018, được sự đồng ý của Mai Thị Dần, Nguyễn Đức Chuyên và Nguyễn Đức Dần thành lập Công ty Đầu tư thương mại dịch vụ vận tải Hà Anh (gọi tắt Công ty Hà Anh) nhằm mua xăng dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, giá rẻ, bán lại cho khách hàng kiếm lời.

Công ty Hà Anh dùng tàu biển của Công ty Hà Lộc ra biển theo hướng phao số 0 (biển Vũng Tàu) thuộc vùng biển Việt Nam để mua xăng, dầu từ các tàu (chưa xác định rõ quốc tịch, số hiệu) rồi đem bán ra thị trường Việt Nam.

Cáo trạng xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 6.7.2020 đến 8.10.2021, Công ty Hà Anh đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng, dầu của Công ty Hà Lộc, tổng số tiền trốn thuế hơn 15,2 tỉ đồng.

Số xăng, dầu này được Công ty Hà Lộc bán cho 7 đầu mối khác nhau ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hòa. Riêng tại Đồng Nai, Công ty Hà Lộc đã bán cho Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555 Nguyễn Thăng Long hơn 730.000 lít xăng.