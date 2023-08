Vụ nam thanh niên bị đánh đập dã man ở Thanh Hóa: 'Nhóm người hung hãn, không ai dám can'

Liên quan đến vụ việc anh N.D.S (31 tuổi, ngụ xã Đông Quang, H.Đông Sơn, Thanh Hóa) bị đánh đập dã man trên QL1A giữa trời nắng nóng, một người chứng kiến vụ việc kể lại thời điểm anh S. bị đánh.



Người đàn ông áo trắng liên tục dùng chân đá, đạp vào vùng đầu dù cho anh S. đã bất tỉnh CẮT TỪ CLIP

"Họ lôi anh thanh niên đó (anh S. – PV) từ chỗ chặn xe đến chỗ đánh khoảng 30 m, rồi cả 3 người trên xe ô tô tải xông vào đánh đập. Đánh nhiều nhất là người đàn ông mặc áo trắng. Thanh niên bị đánh đến bất tỉnh nhưng họ vẫn tiếp tục đánh.

Tôi thì già yếu không can ngăn được, khi đó có một người vào can ngăn nhưng bị hất ra. Cũng có một số người khác nữa, nhưng chứng kiến mấy người đó hung hãn nên không ai dám vào can ngăn", người chứng kiến vụ việc cho hay.

Người này cũng cho biết mình thấy những người đánh anh S. dùng tay chân để đánh chứ không dùng hung khí. Sau khi đánh đập anh S. đến bất tỉnh thì cả 3 người lên xe ô tô tải chạy về hướng TP.Thanh Hóa. Người chứng kiến vụ việc cho biết cũng đã báo các thông tin này đến cơ quan công an.

Khu vực xảy ra vụ việc MINH HẢI

Anh S. sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa Hàm Rồng (cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 300 m) cấp cứu, rồi tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều trị.

Sáng 24.8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết kết quả chụp cộng hưởng từ chưa phát hiện anh S. có tổn thương não. Hiện anh S. vẫn đang được điều trị tại Khoa Phẫu thuật thần kinh - lồng ngực của Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng có nhiều vết thương, sưng nề vùng mặt và đầu.

Liên quan đến việc điều tra vụ án, hiện Công an H.Hoằng Hóa đã tìm thấy và đưa chiếc xe ô tô tải mà các nghi phạm sử dụng về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Về các nghi phạm, sáng 24.8, một lãnh đạo Công an H.Hoằng Hóa cho biết lực lượng của đơn vị này vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ, chưa thông tin chính thức về việc bắt giữ được nghi phạm hay chưa.

Anh S. đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa PHÚC NGƯ

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, chiều 21.8, anh N.D.S điều khiển xe máy trên QL1A từ Hà Nội về nhà ở xã Đông Quang.

Khi đến khu vực trước cây xăng Hoằng Quỳ (xã Hoằng Quỳ, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) thì bị 3 người đi trên 1 xe tải đánh đập rất dã man.

Clip ghi được người dân ghi lại cho thấy anh S. bị đánh đến mức nằm bất tỉnh trên QL1A giữa thời tiết nắng nóng. Dù đã bất tỉnh nhưng đối tượng hành hung vẫn không dừng lại, thậm chí còn dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào người nạn nhân. Sau khi đánh anh S. đến bất tỉnh, nhóm người lên xe tải rời khỏi hiện trường.

Nhiều đoạn clip ghi lại vụ việc khi đăng tải lên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng bức xúc.