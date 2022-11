Vụ nam thanh niên tử vong, nghi bị đâm ở TP.Thủ Đức: Bắt khẩn cấp nghi phạm

Liên quan vụ nam thanh niên tử vong, nghi bị đâm ở TP.Thủ Đức, tối 18.11, Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp Công an TP.Thủ Đức bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Quang (29 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo điều tra của cơ quan công an, tối 17.11, Quang cùng anh P.V.H, P.T.D (cùng ngụ tỉnh Quảng Bình, trú TP.Thủ Đức) và một số người ăn nhậu tại nhà trọ trong hẻm 131, P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức. Lúc ăn nhậu, Quang và 1 thanh niên mâu thuẫn cự cãi, được mọi người can ngăn.

Sau đó, nhóm này kéo tới quán karaoke ở tỉnh Bình Dương tiếp tục ăn nhậu. Sau khi nhậu xong, cả nhóm tính tiền ra về. Khi anh H. và anh D. về tới con hẻm thì bị Quang dùng hung khí tấn công.





Anh H. lấy xe bỏ chạy được vài trăm mét thì gục xuống đường, tử vong. Anh D. được đưa vào bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Sau khi gây án, Quang bỏ trốn khỏi hiện trường và bị cơ quan công an lần theo bắt giữ.

Công an đang lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ nam thanh niên tử vong, nghi bị đâm ở TP.Thủ Đức nói trên.