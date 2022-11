Vụ sản xuất số lượng lớn mũ bảo hiểm giả Nón Sơn: Tòa trả hồ sơ

Ngày 18.11, TAND Q.Bình Tân (TP.HCM) xét xử sơ thẩm và trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với bị cáo Hà Bảo Châu (46 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Nguyễn Vinh Quang (30 tuổi), Đỗ Quang Hải (31 tuổi, cùng ngụ ngụ Q.Bình Tân) cùng về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả". Các bị cáo đã làm giả mũ bảo hiểm Nón Sơn để bán giá rẻ ra thị trường.

Sản xuất mũ bảo hiểm nhái Nón Sơn

Theo cáo trạng, lúc 21 giờ 20 phút ngày 11.4.2021, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM tuần tra phát hiện Châu đang lái xe chở 2 bao hàng hóa có 170 mũ bảo hiểm ghi hiệu “Nón Sơn”.

Quá trình điều tra xác định, tháng 1.2021, Châu liên hệ Hải mua vỏ mũ bảo hiểm đã sơn có chữ “NÓN SƠN” và logo trên vỏ nón các loại với giá từ 9.000 - 16.000 đồng/cái. Châu mua thêm các nguyên liệu trôi nổi trên thị trường, gồm: xốp đã được ép khuôn giống như vỏ mũ bảo hiểm, dây nón, miếng lót trong nón, khóa gài nón, mỏ nón, nút đóng nón, tem.

Châu dùng máy khoan lỗ trên vỏ nón, vô xốp, sử dụng máy đóng dây, đóng mỏ mũ bảo hiểm, đóng nút… để sản xuất thành nón bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn để bán.

Mỗi tháng Châu sản xuất được khoảng 400 - 500 cái mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn và bán cho Quang. Giá sản phẩm thành phẩm loại có hoa văn, có màng phim giá 65.000 đồng/cái, loại có lỗ thông gió giá 27.000 đồng/cái, loại trơn giá 20.000 đồng/cái. Sau khi trừ các phí, Châu thu lợi bất chính từ 3.000 - 4.000 đồng/cái.

Tính đến thời điểm bị bắt, Châu đã bán cho Quang khoảng 1.500 cái mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn, thu lợi bất chính khoảng 6 triệu đồng.

Đối với Đỗ Quang Hải, khoảng tháng 1.2021, Châu đặt mua vỏ mũ bảo hiểm có đóng logo “Nón Sơn” để sản xuất nón bảo hiểm giả.

Thông qua mối quan hệ xã hội, Hải quen và biết Lê Phong Vũ có số vỏ mũ bảo hiểm in sẵn logo “Nón Sơn”. Hải đã mua với giá 5.000 đồng/cái và thuê địa điểm, thuê và chỉ đạo 4 nhân công làm giả vỏ mũ bảo hiểm thô có logo in chữ nổi “Nón Sơn”.

Hải bán lại cho Châu 3.000 cái vỏ mũ bảo hiểm, với giá 9.000 - 16.000 đồng/cái, thu lợi bất chính khoảng 2 triệu đồng.

Rao bán mũ bảo hiểm giả trên sàn thương mại điện tử

Đối với Quang và Châu, cáo trạng xác định có mối quan hệ thông qua mua bán các loại nón bảo hiểm trên thị trường.





Đến khoảng tháng 1.2021, Quang liên hệ với Châu mua mũ bảo hiểm giả hiệu Nón Sơn với giá từ 40.000 - 50.000 đồng/cái. Quang mang về bán trên sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Sendo bán với giá từ 50.000 - 100.000 đồng/cái.

Từ tháng 1.2021 cho đến khi bị phát hiện, Quang mua của Châu khoảng 2.000 cái mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn và bán ra thị trường khoảng 500 cái, thu lợi bất chính khoảng 3 triệu đồng.

Quang biết mũ bảo hiểm nhãn hiệu Nón Sơn mua của Châu là giả mạo hàng của Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn; không có hóa đơn, chứng từ, giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường...

Cáo trạng xác định, Châu có vai trò mấu chốt, Hải có vai trò giúp sức đã sản xuất 2.249 mũ bảo hiểm giả Nón Sơn với giá trị tương đương hàng thật hơn 1,3 tỉ đồng. Quang có vai trò giúp sức bán mũ bảo hiểm Nón Sơn giả ra thị trường.

Lê Quang Vũ không biết việc Hải mua mũ bảo hiểm in nhãn hiệu “Nón Sơn” để làm hàng giả. Các bộ khuôn ép mũ bảo hiểm in nhãn hiệu “Nón Sơn” là của ông Nguyễn Văn Lành (chưa rõ lai lịch) đem đến thuê Vũ gia công từ năm 2018 nhưng ông Lành không lấy; Vũ chỉ muốn bán lại hàng cho Hải để thu hồi vốn. Do đó, CQĐT không đủ căn cứ Vũ tội “sản xuất hàng giả”.

Tại tòa, bị cáo Quang khai, ban đầu không biết mũ bảo hiểm của bị cáo Châu sản xuất là hàng giả. Bị cáo Quang không biết thương hiệu “Nón Sơn” trên thị trường.

Ông Nguyễn Ngọc Tý (đại diện ủy quyền cho Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn) trình bày, hành vi của các bị cáo đã ảnh hưởng uy tín, kinh tế và nghiêm trọng hơn là niềm tin của khách hàng với đối với công ty, mong HĐXX xem xét và xét xử theo đúng pháp luật.

Tại phần xét hỏi, HĐXX đã hội ý và ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề trong vụ án làm giả mũ bảo hiểm Nón Sơn.