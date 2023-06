Vụ ngang nhiên chặn xe cấp cứu chở bệnh, đập vỡ kính: Nghi phạm đang lẩn trốn

Nghi phạm bỏ trốn khỏi địa phương

Ngày 4.6 tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, liên quan đến 2 clip người đàn ông chặn đầu xe cấp cứu đang chở bệnh nhân, đập vỡ kính lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận mấy ngày qua, Phòng CSHS Công an tỉnh Trà Vinh và Công an TP.Trà Vinh đã vào cuộc làm việc.

Tuy nhiên phía bị hại chưa hợp tác tốt với lực lượng công an, gây khó khăn cho hoạt động điều tra và nghi phạm không có mặt ở địa phương, lực lượng công an đang truy tìm nghi phạm để tiếp tục điều tra vụ cố ý làm hư hỏng tài sản (xe cứu thương).

Hính ảnh nam thanh niên nghi cầm vật cứng đập vỡ kính xe cấp cứu CẮT TỪ CLIP

Theo xác minh ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 18 giờ ngày 31.5, Công an TP.Trà Vinh (Trà Vinh) nhận được tin báo từ Công an P.7 (TP. Trà Vinh) phía trước Bệnh viện đa khoa Trà Vinh (Bệnh viện mới, tọa lạc tại khóm 10, P.7, TP. Trà Vinh) xảy ra vụ cố ý làm hư hỏng tài sản (dùng gạch, đá ném vào xe cứu thương).

Kính chắn gió phía trước xe cấp cứu bị vỡ NAM LONG

Sau khi nhận tin báo, Công an TP. Trà Vinh đã phân công lực lượng khẩn trương đến hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, xe cấp cứu BS 51B-017.73 do tài xế Tạ Văn Quốc (28 tuổi, thường trú ấp Trường Long, xã Thạnh Đức, H.Gò Dầu, Tây Ninh) điều khiển bị vỡ kính phía trước, bể kính bên hông chỗ tài xế ngồi; thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 4 triệu đồng.

Xe cấp cứu bị hư hỏng NAM LONG

Công an TP. Trà Vinh đã tiến hành lập biên bản khám nghiệm hiện trường, chụp ảnh ghi nhận phần hư hỏng của xe cấp cứu, thu thập các đồ vật mà nghi phạm sử dụng để gây hư hỏng cho xe cấp cứu, đồng thời yêu cầu tài xế điều khiển xe cấp cứu về Công an P.7, TP.Trà Vinh để lập hồ sơ tiếp nhận, tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc.

Bị hại gây khó khăn cho cơ quan điều tra

Qua làm việc, tài xế Quốc cung cấp thông tin như sau: ngày 31.5, Quốc lái xe cấp cứu BS 51B- 017.73 của Công ty TNHH DV TM Cường Phúc Thọ (địa chỉ tại đường Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, TP. HCM) chở bệnh nhân đi từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) về Bệnh viện Thiên Ân (P.5, TP.Trà Vinh), khi xe đến gần Bệnh viện đa khoa Trà Vinh thì có 3 người (1 nam, 2 nữ) đi trên 2 xe máy chạy phía trước nên tài xế Quốc mở còi ưu tiên và xin nhường đường nhưng nhóm người này không cho.

Nghi phạm chặn đầu xe cấp cứu này bước đầu được xác định là Hà Quang Danh CẮT TỪ CLIP

Sau khi tài xế Quốc điều khiển xe vượt qua thì bị nhóm người trên đuổi theo, vượt lên chặn đầu, dùng gạch, đá ném vào xe cấp cứu, sau đó nhóm 3 người này rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, mặc dù đã được cán bộ thụ lý vụ việc thuyết phục, giải thích về quyền lợi và nghĩa vụ đối với bị hại nhưng tài xế Quốc và phía Công ty TNHH DV TM Cường Phú Thọ (công ty thuê tài xế Quốc) chưa hợp tác tốt với lực lượng công an, gây khó khăn cho hoạt động điều tra như: gửi đơn yêu cầu không xử lý vụ việc mà để công ty tự giải quyết, sửa chữa xe; khai báo không đầy đủ về đặc điểm nhận dạng của các nghi phạm trên...

Tuy nhiên, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra và bước đầu xác định được nghi phạm gây hư hỏng xe cấp cứu là Hà Quang Danh (26 tuổi, thường trú tại khóm 1, P.9, TP.Trà Vinh, chỗ ở hiện nay khóm 2, P.1, TX.Duyên Hải, Trà Vinh); tuy nhiên, hiện nghi phạm này đang lẫn trốn nên cơ quan công an chưa làm việc được, do đó cũng chưa xác định được 2 người nữ đi xe máy có liên quan đến việc hủy hoại tài sản hay không.



Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS chủ trì, phối hợp Công an TP.Trà Vinh, Công an TX.Duyên Hải tập trung tổ chức truy tìm nghi phạm Hà Quang Danh; tác động, làm việc với bị hại để hợp tác tốt với lực lượng công an; định giá tài sản thiệt hại và củng cố hồ sơ, tài liệu có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Thanh Niên đã thông tin, Ngày 3.6, mạng xã hội Facebook xuất hiện 2 đoạn clip tổng độ dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh một người thanh niên cầm ghế chặn, đòi hơn thua với một tài xế chạy xe cấp cứu ngay giữa đường (đoạn trước Bệnh viện tỉnh Trà Vinh). Sau đó, người này nghi dùng vật cứng ném vỡ kính chắn gió phía trước xe cấp cứu này và tiếp tục đòi hơn thua với tài xế xe. 2 đoạn clip này sau khi được đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc, sự việc sau đó, được cơ quan công an vào cuộc điều tra.