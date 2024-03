Vụ 'nghi bạo hành trẻ em' ở Bình Định: Đình chỉ công tác 2 cô giữ trẻ

Chiều 14.3, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, lãnh đạo Phòng GD-ĐT H.Tuy Phước (Bình Định) cho biết, Trường mầm non Sao Sáng (TT.Tuy Phước, H.Tuy Phước) đã đình chỉ công tác đối với 2 cô giáo có liên quan đến vụ nghi bạo hành trẻ em xảy ra tại trường này.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 6.3, tài khoản trên mạng xã hội Facebook tên H.T chia sẻ hình ảnh, thông tin trên cơ thể con trai có nhiều vết bầm khi được gia đình đón về sau buổi gửi trẻ tại Trường mầm non Sao Sáng. Tài khoản này nghi ngờ con trai bị bạo hành ở trường nên yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, để giải quyết vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội Facebook, Phòng GD-ĐT H.Tuy Phước đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đến Trường mầm non Sao Sáng và gặp phụ huynh của bé trai để tìm hiểu, xác minh sự việc.

Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT H.Tuy Phước, các cơ quan chức năng trích xuất camera quản lý của nhà trường để làm rõ vụ việc. Theo hình ảnh từ camera, khoảng 8 giờ 45 ngày 6.3, cháu A. (bé trai nghi bị bạo hành) đùa nghịch với bạn ngồi bên cạnh, cô T. có nắm, bóp vào hai vai của cháu để xoay lại. Tiếp đó, lúc 15 giờ chiều cùng ngày, cô L. yêu cầu các bé ngồi vào vị trí nhưng bé A. không chịu ngồi nên cô nắm hai cánh tay, kéo bé vào vị trí ghế ngồi. Sau đó, cô L. phát hiện có vết bầm trên hai cánh tay của bé nhưng không thông báo với nhà trường và gia đình của bé.

Bé trai có nhiều vết bầm trên tay ở H.Tuy Phước (Bình Định) nghi bị bạo hành CHỤP MÀN HÌNH

"Hiện Trường mầm non Sao Sáng đã nhận trách nhiệm, nhận khuyết điểm trong công tác quản lý, ứng xử, để xảy ra sự việc đáng tiếc nêu trên. Đồng thời, nhà trường đã ban hành quyết định đình chỉ công tác đối với 2 cô giáo liên quan đến vụ việc và xin lỗi gia đình. Phía gia đình bé trai cũng không có khiếu nại, khiếu kiện gì và đã gỡ các bài đăng có liên quan đến vụ việc trên mạng xã hội Facebook. Cháu bé đã đi học lại bình thường", lãnh đạo Phòng GD-ĐT H.Tuy Phước cho biết.

Liên quan đến vụ việc trên, Phòng LĐ-TB-XH H.Tuy Phước cũng đã phối hợp với UBND TT.Tuy Phước cử tổ công tác đến Trường mầm non Sao Sáng xác minh thông tin và can thiệp, trợ giúp cháu bé. Đồng thời, tổ công tác đã gặp gia đình của bé trai nghi bị bạo hành để nắm bắt thông tin, đánh giá nguy cơ, mức độ tổn hại đến thể chất, tâm lý, tình cảm nhằm đề xuất các giải pháp can thiệp, hỗ trợ.

Ngày 8.3, Phòng LĐ-TB-XH, Phòng GD-ĐT H.Tuy Phước cùng UBND TT.Tuy Phước và Công an TT.Tuy Phước làm việc trực tiếp với đại diện Trường Mầm non Sao sáng và phụ huynh của cháu bé để làm rõ nguyên nhân.