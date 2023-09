Vụ ngư dân bị hành hạ dã man: Rùng mình khi nghe bút lục lời khai

Theo cáo trạng, ngày 4.1.2022, tàu cá BT 97993 - TS (tàu cái) do Trần Công Toàn làm thuyền trưởng và tàu cá BT 93599 - TS (tàu đực) do ông T.T (ngụ Bến Tre) làm thuyền trưởng, xuất bến tại cửa biển Sông Đốc (H.Trần Văn Thời). Cả 2 tàu do bà Phạm Thị Hà (mẹ của Toàn) làm chủ.

Trên tàu cá do Toàn làm thuyền trưởng có 6 người gồm Trương Văn Trung, Đoàn Văn Tạc, Nguyễn Văn Của, Nguyễn Văn Tỵ, Sử Chí Tâm và Nguyễn Văn Hùng (Hùng làm được một thời gian thì Lê Văn Bình ra thay cho Hùng vào bờ). Còn tàu cá do ông T.T làm thuyền trưởng chỉ có 1 ngư dân tên Cường.

Quá trình đánh bắt trên biển, thấy ông Trương Văn Trung làm việc không đạt, Toàn đã nhắc nhở nhiều lần nhưng ông Trung vẫn không khắc phục. Sau khi được Toàn ra lệnh, Đoàn Văn Tạc, Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Văn Của, Sử Chí Tâm đã nhiều lần đánh đập, hành hạ ông Trương Văn Trung một cách dã man.

Cáo trạng cũng liệt kê, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 5.2022, ông Trung bị đánh 12 lần.

Lần cuối ông Trung bị đánh là khoảng cuối tháng 5.2022. Đến ngày 30.5.2022, Toàn thấy ông Trung bị thương tích trên người nhiều nên cho ông Trung và Lê Văn Bình đi nhờ ghe khác vào bờ. Sau khi vào bờ, ông Trung và Bình đến trình báo chính quyền địa phương lập biên bản.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời tiến hành điều tra và khởi tố đối với Trần Công Toàn, Đoàn Văn Tạc, Sử Chí Tâm, Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Văn Của. 5 bị cáo này bị truy tố về tội hành hạ người khác và cố ý gây thương tích.