Vụ người đàn ông tử vong ven đường ở Bạc Liêu: Nghi phạm khai gì ?

Liên quan vụ người đàn ông tử vong ven đường, chiều 20.1, tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, bước đầu nghi phạm khai nhận do xảy ra mâu thuẫn trên đường đi từ TP.Cần Thơ về Bạc Liêu.

Nghi phạm Nguyễn Văn Vũ (23 tuổi, ngụ ấp Bờ Cảng, xã Điền Hải, H.Đông Hải) khai nhận, khoảng 23 giờ ngày 18.1, Vũ thuê ông Đ.V.U. (42 tuổi, ngụ P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ, làm bảo vệ dân phố và chạy xe ôm) chở về Bạc Liêu.

Trên đường đi, giữa Vũ và ông U. xảy ra mâu thuẫn. Khi đến tuyến đê biển Đông, thuộc ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, H.Đông Hải (Bạc Liêu), Vũ dùng dao thủ sẵn đâm nhiều nhát lên người và dùng dao cắt cổ ông U. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Vũ lấy xe máy và tài sản của ông U. rồi bỏ trốn.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác định danh tính nạn nhân.





Nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu quyết định thành lập Ban chuyên án và cử các trinh sát, điều tra viên khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ án.

Đến khoảng 10 giờ 30 ngày 20.1, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Vũ khi đang lẩn trốn tại nhà người thân trên địa bàn H.Đông Hải. Hiện, lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu đang tiếp tục điều tra vụ người đàn ông tử vong ven đường.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ biểu dương, trao thưởng nóng cho Ban chuyên án số tiền 20 triệu đồng, do có thành tích xuất sắc trong quá trình điều tra, bắt giữ nghi phạm.

Tại buổi lễ, đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm của ban chuyên án. Chỉ trong thời gian ngắn, Ban chuyên án đã điều tra, khám phá và bắt giữ nghi phạm gây án, đem lại niềm tin rất lớn cho người dân. Đại tá Lê Việt Thắng cũng yêu cầu lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.