Vụ người phụ nữ tử vong dưới mương nước: Nạn nhân bị sát hại

Ngày 23.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa thông báo rộng rãi đến người dân và các đơn vị chức năng để truy tìm hung khí gây án trong vụ phát hiện thi thể người phụ nữ dưới mương nước, cạnh tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng (thuộc địa phận thôn 6, xã Vân Sơn, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân C.T.V

Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân và các đơn vị liên quan khu vực gần nơi vụ án xảy ra nếu phát hiện 1 thanh sắt dài khoảng 40 cm, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A8 màu vàng kem, 1 chìa khóa xe máy có dấu hiệu liên quan đến vụ án thì trình báo và giao nộp cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, chiều 16.3, bà L.T.P (48 tuổi, ngụ thôn 5, xã Vân Sơn, H.Triệu Sơn) đi làm đồng ở khu vực thuộc thôn 6 (xã Vân Sơn). Đến khoảng 19 giờ cùng ngày không thấy bà P. về nhà nên người thân tổ chức đi tìm kiếm thì phát hiện bà P. tử vong dưới mương nước. Chiếc xe máy của bà P. cũng được tìm thấy cách vị trí phát hiện thi thể khoảng hơn 20 m.

Nhận được tin báo, Công an H.Triệu Sơn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra vụ việc. Hiện, cơ quan công an cũng đã bắt giữ một nghi phạm, tuy nhiên, thông tin về danh tính nghi phạm và nguyên nhân gây án chưa được tiết lộ.