Vụ nổ do sản xuất pháo làm 2 người chết: Khởi tố vụ án

Ngày 8.12, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Kim Sơn đã quyết định khởi tố vụ án hình sự (chưa khởi tố bị can) để điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ xảy ra tại thôn Tây Thổ (xã Văn Hải, H.Kim Sơn).



Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ nổ PHÚC NGƯ

Vụ án xảy ra tại nhà ông T.V.C (36 tuổi, ngụ thôn Tây Thổ, xã Văn Hải) làm 2 người chết và 1 người bị thương. Thời điểm xảy ra vụ nổ, ông C. cho Nguyễn Văn Linh (27 tuổi, ngụ TT.Bình Minh, H.Kim Sơn) thuê nhà để ở.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 7.12, Nguyễn Văn Linh đang ở phòng ngủ, còn chị M.T.X (30 tuổi, ngụ TT.Bình Minh) và chị L.T.G (28 tuổi, ngụ xã Kim Mỹ, H.Kim Sơn; chị G. và chị X. được Linh thuê làm việc) đang ở nhà bếp lắp ráp ngòi nổ, đóng gói thuốc pháo, đóng gói pháo nổ để bán cho khách hàng thì bất ngờ thuốc pháo phát nổ. Thời điểm này trong nhà còn có cháu P.Đ.P (4 tuổi, con của chị G.).

Hậu quả, vụ nổ khiến chị X. và chị G. tử vong tại chỗ. Cháu P. bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu; Nguyễn Văn Linh bị thương nhẹ.

Nhiều người dân địa phương bàng hoàng vì vụ nổ C.T.V

Sau khi vụ nổ xảy ra, phát hiện các nạn nhân tử vong, Nguyễn Văn Linh đã đi xe máy về nhà ở TT.Bình Minh, và sau đó đến cơ quan công an khai báo và bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Vụ nổ cũng đã làm sập một phần ngôi nhà, và nhiều nhà hàng xóm khác do bị sức ép làm hư hỏng cửa kính, mái nhà.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Linh khai nhận, ngày 7.12 đã mua 20 kg thuốc pháo về và thuê chị X., chị G. làm pháo nổ để bán kiếm lời thì xảy ra vụ việc.