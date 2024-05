Vụ nổ lò hơi 6 người thiệt mạng: Tạm giữ Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh

Liên quan vụ nổ lò hơi khiến 6 người thiệt mạng, tại hội nghị giao ban kinh tế - xã hội do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức sáng 4.5, thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh tạm giữ khẩn cấp đối với ông Feng Yong (quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh (Công ty gỗ Bình Minh, xã Thiện Tân, H.Vĩnh Cửu). Đồng thời, tạm cấm xuất cảnh đối với 7 chuyên gia người nước ngoài khác đang làm việc tại Công ty gỗ Bình Minh.

Hiện trường vụ nổ lò hơi khiến 6 người thiệt mạng LÊ LÂM

Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn cho biết, ngay sau vụ nổ lò hơi xảy ra, lực lượng công an đã có mặt, phối hợp đưa người bị thương đi cấp cứu, khắc phục hậu quả. Sau đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Viện KSND cùng cấp, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.



Trước đó, Thanh Niên đưa tin, khoảng 8 giờ 10 ngày 1.5, lò hơi tại Công ty gỗ Bình Minh bất ngờ phát nổ. Vụ nổ khiến 6 người tử vong tại chỗ, 7 người bị thương trong đó có 5 người bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cứu chữa.

Bên trong khu xưởng xảy ra vụ nổ lò hơi LÊ LÂM

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai, Công ty gỗ Bình Minh hoạt động trong lĩnh vực gia công, chế biến đồ gỗ gia đình. Số lao động làm việc tại công ty khoảng 200 người, thời điểm xảy ra tai nạn, tại công ty có 42 người đang làm việc.

Hiện trường vụ nổ nhìn từ trên cao LÊ LÂM

Để phục vụ sản xuất, công ty có lắp đặt 1 nồi hơi dạng ống nước, công suất sinh hơi 1.000 kg/giờ ở bên ngoài, cạnh vách tôn của xưởng bán thành phẩm. Trong quá trình sử dụng, công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa vào ngày 30.4. Đến sáng 1.5, cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra, vận hành thì lò hơi phát nổ.