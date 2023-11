Vụ nổ súng làm một người bị thương ở TP.Thủ Đức: Tạm giam 9 người

Ngày 15.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quốc Huy (23 tuổi), Hoàng Minh Anh Tuấn (23 tuổi), Tống Ngọc Nghĩa (18 tuổi), Ngô Thành Trung (23 tuổi), Châu Tuấn Kiệt (20 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức) và 4 người khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.



Theo đó, xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc, tối 1.11, Huy hẹn G.N.L (24 tuổi, ngụ Bình Dương) đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm Đặng Quốc Huy CACC

Sau đó Huy lên mạng xã hội Facebook, mua 2 khẩu súng ru lô từ tài khoản có tên "Đại ca thay" và chuẩn bị sẵn mã tấu, tuýp sắt. Tiếp đó, Huy thuê ô tô và rủ thêm nhóm bạn tập hợp tại quán nhậu gần ngã tư Bình Thái (P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức).

Nhậu đến 3 giờ ngày 2.11, Huy nhận được cuộc gọi của L. khiêu khích và hẹn gặp ở cầu Bình Triệu (TP.Thủ Đức) để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm của Huy lên ô tô, đi tới điểm hẹn thì không thấy L. nên kéo nhau tới quán nhậu trên đường Trưng Trắc (P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), nơi L. làm việc.

Tại đây, nhóm của Huy xông vào đánh L. và một số người khác trong quán. Cùng lúc, Tuấn và Nghĩa nổ súng vào quán trúng vào đầu gối của chị G.T.Q.N (30 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế; chủ quán nhậu) đang ngồi cùng bàn với L. Chị N. bị thương, sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhóm của Huy lên ô tô tẩu thoát.

Nhận tin báo, các đội nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức vào cuộc truy xét bắt giữ nhóm thanh niên nói trên, thu giữ các tang vật trong vụ án. Hiện công an tiếp tục mở rộng điều tra những người liên quan vụ nổ súng làm một người bị thương ở TP.Thủ Đức.