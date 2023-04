Vụ nữ sinh lớp 10 tự tử: Tạm đình chỉ công tác cô giáo chủ nhiệm

Ngày 19.4, thông tin từ Trường ĐH Vinh cho biết nhà trường đã tạm đình chỉ công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15 đối với cô giáo Đ.V.H., Trường THPT chuyên ĐH Vinh.

Trường THPT chuyên ĐH Vinh K.HOAN

Lý do tạm đình chỉ là do cô H. đang phối hợp làm việc với cơ quan công an. Nhà trường đã cử người khác làm chủ nhiệm lớp 10A15 thay cô H. Thời gian tạm đình chỉ công tác cô H. cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 16.4, nữ sinh N.T.Y.N (học lớp 10A15, Trường THPT chuyên ĐH Vinh) được gia đình phát hiện đã tử vong tại nhà riêng do tự tử.

Thông tin này sau đó được người nhà của nữ sinh đăng tải trên mạng xã hội, khẳng định nữ sinh N. quyên sinh là do "bạo lực học đường". Nhiều đoạn tin nhắn của nữ sinh N. với mẹ và tin nhắn giữa một số phụ huynh lớp này với nhau (được gia đình cung cấp cho báo chí) cho thấy, trước đó nữ sinh này và 2 nữ sinh khác bị nhóm bạn cùng lớp "tẩy chay", cô lập, thậm chí bị đe dọa đánh.

Nữ sinh N. đã tâm sự với mẹ và mẹ nữ sinh cũng cho biết đã phản ánh sự việc với cô giáo chủ nhiệm lớp nhưng cô giáo không xử lý nhóm học sinh mà còn ghép chung nữ sinh N. ngồi chung bàn với một học sinh trong nhóm tẩy chay N.

Mẹ nữ sinh này cũng đã gặp hiệu trưởng nhà trường đề nghị chuyển lớp cho con nhưng không được chấp thuận vì lý do trường chuyên nên chương trình học giữa các lớp có sự khác nhau. Hơn 2 tháng qua, nữ sinh N. đã nhiều ngày xin nghỉ học và tâm sự với mẹ là "con chán, không muốn đi học nữa".

Trả lời báo chí, cô giáo chủ nhiệm lớp 10A15 cho hay trước đó, nữ sinh N. chơi với nhóm bạn cùng lớp, nhưng sau dịp 20.11.2022 thì không chơi với nhau nữa vì "không hợp nhau". Việc nhóm bạn cô lập N. trên nhóm kín thì cô không biết được vì cô không phải là thành viên của nhóm.

Cô giáo chủ nhiệm cho biết 2 tháng qua, nữ sinh N. nhiều lần xin nghỉ học vì lý do sức khỏe. Sau đó, cô phát hiện nhiều hôm nữ sinh N. lấy máy điện thoại của mẹ nhắn tin xin cho N. nghỉ học. Cô giáo chủ nhiệm cho biết cô có biết việc này và "chỉ nhắc nhở N. chứ không nặng lời".