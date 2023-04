Vụ nữ sinh lớp 12 tử vong tại Ninh Thuận: Truy tố cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh

Ngày 27.4, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, Viện kiểm sát quân sự khu vực 2 Quân chủng Phòng không - Không quân đã ban hành Quyết định truy tố ra trước Tòa án quân sự khu vực 2 Quân khu 5 đối với bị can Hoàng Văn Minh (37 tuổi, nguyên thiếu tá, trợ lý Tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ"; bị can Phạm Văn Võ (51 tuổi, ngụ ở TP.Dĩ An, Bình Dương) và Huỳnh Thị Kim Hằng (30 tuổi, vợ bị can Hoàng Văn Minh, cư ngụ tại P.Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) cùng về tội "Khai báo gian dối".

Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ tai nạn THIỆN NHÂN

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 28.6.2022, Hoàng Văn Minh điều khiển ô tô BS 55A - 074.07 chở vợ là Huỳnh Thị Kinh Hằng và ông Phạm Văn Võ lưu thông trên đường 16 Tháng 4 theo hướng từ biển Bình Sơn đến Quảng trường 16 Tháng 4 .

Khi đến gần cổng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận, Minh chuyển hướng sang phải để vào ngân hàng thì va chạm với xe máy BS 85R9 - 1279 do Hồ Hoàng Anh (nữ sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn CẮT TỪ CLIP

Vụ tai nạn làm Hoàng Anh ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng trước cổng ngân hàng và tử vong sau đó.

Ngay khi xảy ra va chạm, Minh dừng xe cùng vợ xuống xe kiểm tra tình trạng nạn nhân. Tại thời điểm mở cửa xuống xe, cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh đang sử dụng điện thoại di động.

Thấy nạn nhân bị thương nặng nên Minh cùng Phạm Văn Võ chở Hoàng Anh đi cấp cứu. Lúc này, Minh sợ vụ việc ảnh hưởng xấu đến bản thân và đơn vị, đã nói với Phạm Văn Võ nhờ nhận giúp là người điều khiển ô tô BS 85A - 074.07 nên Phạm Văn Võ đồng ý.

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp báo về vụ tai nạn THIỆN NHÂN

Biết chồng là người điều khiển ô tô gây tai nạn nhưng Hằng vẫn khai báo gian dối với cơ quan công an là Phạm Văn Võ là người điều khiển ô tô khi xảy ra tai nạn.

Đến ngày 29.6.2022, Hoàng Văn Minh đã quyết định khai báo đúng sự việc nên đã cùng vợ và Võ đến Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm để khai nhận sự việc.

Ngày 15.7.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra khu vực 3 Quân chủng Phòng không - Không quân để thụ lý theo đúng thẩm quyền.