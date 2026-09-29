Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Vì sao tiếp tục hoãn xét xử tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung?

Sáng 29.9.2026, phiên tòa sơ thẩm xét xử tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung gây tai nạn khiến một nữ sinh 14 tuổi tử vong tại Vĩnh Long đã phải tạm hoãn ở phần thủ tục.