Vụ ô tô tông 17 xe máy: Tài xế ôm đầu khóc rồi nói 'chết tôi rồi'

Liên quan vụ xe ô tô tông 17 xe máy tại Q.Tây Hồ khiến 17 người bị thương, chiều 5.4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.Hà Nội đã có thông tin ban đầu về vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn NGUYÊN QUANG

Theo đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, tại ngã tư đường Xuân La - Võ Chí Công, xe ô tô mang biển số 29A-083.12 do ông Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội) chở vợ đi khám bệnh tại Bệnh viện Tim Hà Nội, khi về thì xe bất ngờ tông 17 xe máy khiến 17 người bị thương phải nhập viện.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) phối hợp với Công an P.Xuân La (Q.Tây Hồ), Công an Q.Tây Hồ nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Tài xế không có nồng độ cồn, không sử dụng chất kích thích NGUYÊN QUANG

Qua kiểm tra, tài xế không có nồng độ cồn, không sử dụng chất kích thích.

Là người chứng kiến vụ tai nạn, ông Nguyễn Chiến Thắng, bảo vệ một nhà hàng gần hiện trường, cho biết khoảng 17 giờ cùng ngày, ông thấy một ô tô lao với tốc độ rất nhanh theo hướng cầu Nhật Tân vào nội thành.

"Lúc đó, tôi không hiểu tài xế mất phanh hay sao nhưng xe lao với tốc độ nhanh và tông vào hàng loạt xe máy, trong đó có một phụ nữ bị hất văng lên nắp capo. Xe gây tai nạn rồi lao qua khu vực đèn xanh, đèn đỏ, chỉ đến khi đâm vào cột đèn ở ngã tư Xuân La - Võ Chí Công mới dừng lại", ông Thắng kể.



Rất nhiều xe máy liên quan đến vụ việc được lực lượng chức năng đưa về trụ sở NGUYÊN QUANG

Ông Thắng cho biết, ông là người đầu tiên tiếp xúc lái xe. Lúc đó, ông Thắng đã nhắc tài xế vào công an phường khai báo.

"Tài xế ra khỏi xe thì mặt tái mét, ông ấy ôm mặt khóc và nói "thế này thì chết tôi rồi". Tài xế cũng trình bày bị mất phanh nên mới xảy ra vụ việc", ông Thắng nói, và cho hay, sau vụ tai nạn, các nạn nhân nằm la liệt trên đường, rất nhiều xe cấp cứu đã nhanh chóng tới hiện trường.