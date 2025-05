Vụ ồn ào mỹ phẩm nhà Đoàn Di Băng phân phối: Cần 'thẳng tay' với hàng giả

Như Thanh Niên thông tin, liên quan đến các sản phẩm gia đình Đoàn Di Băng bị kiểm tra, thu hồi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai. Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, được dư luận quan tâm.

Ngoài kem chống nắng, 2 dòng sản phẩm khác là dầu xả và mặt nạ do nhà Đoàn Di Băng phân phối cũng bị đình chỉ lưu hành và thu hồi Ảnh: FBNV

Kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body trên bao bì thể hiện chỉ số chống nắng SPF 50. Tuy nhiên chỉ số thực tế chỉ đạt 2,4 (kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM) đối với mẫu sản phẩm được lấy trực tiếp tại Công ty EBC Đồng Nai). Căn cứ theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ, sản phẩm có thành phần chính tạo nên giá trị sử dụng không đạt từ 70% trở lên so với công bố sẽ bị xác định là hàng giả.

Từ vụ nhà Đoàn Di Băng, dân mạng đề nghị xử lý nghiêm

Vụ việc liên quan đến các sản phẩm do nhà Đoàn Di Băng phân phối đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Khi theo dõi, nhiều người không khỏi bức xúc trước vấn nạn sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường hiện nay. Không ít cư dân mạng đặt vấn đề về trách nhiệm của đơn vị sản xuất, đơn vị phân phối, đồng thời mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm vừa để răn đe, vừa để bảo vệ người tiêu dùng.

Liên quan đến vụ mỹ phẩm nhà Đoàn Di Băng phân phối, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật Ảnh: Lê Lâm

Một tài khoản bình luận: “Mong muốn nhà nước xử thật nặng, làm gương bọn ăn trên mồ hôi công sức người khác”. Người xem khác nêu quan điểm: “Còn nhiều đơn vị, cá nhân sản xuất hàng giả, kem trộn ngoài xã hội lắm. Mong nhà nước nghiêm trị, xử lý triệt để để lập lại trật tự xã hội”. Một cư dân mạng thẳng thắn: “Phải mạnh tay như vậy thì hàng giả, hàng kém chất lượng mới không tồn tại”. “Phải trị tội hết những người này, pháp luật phải nghiêm minh và mạnh tay hơn nữa”, một người dùng nêu ý kiến.

Thời gian qua, câu chuyện hàng giả trở thành đề tài được dư luận bàn tán sôi nổi. Trước vụ việc liên quan đến mỹ phẩm của nhà Đoàn Di Băng phân phối, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã bị khởi tố với cáo buộc lừa dối khách hàng khi tham gia quảng cáo sản phẩm kẹo Kera sai sự thật. Trong khi đó, sản phẩm giảm cân của hot girl Ngân 98 cũng bị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kiểm tra. Gần đây, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị khẩn trương xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm do Ngân Collagen quảng cáo.

Theo nhiều cư dân mạng, liên quan đến vấn đề hàng giả, hàng nhái, thiệt thòi nhất vẫn là người tiêu dùng. Do đó, nhiều ý kiến cảnh tỉnh người dùng cân nhắc khi sử dụng sản phẩm, tránh nghe theo những lời “dụ dỗ” trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: “Người thiệt thòi nhất vẫn là người tiêu dùng. Mong người tiêu dùng luôn thông thái”. “Mong rằng Việt Nam sẽ ổn định chất lượng trong tương lai, chứ bao nhiêu năm hàng thật hàng giả lẫn lộn quá làm ảnh hưởng đến người dân, tội quá”, người xem khác chia sẻ.