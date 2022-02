Vụ phát hiện thi thể nam sinh viên mất tích: Không có dấu hiệu án mạng

Chiều 15.2, một nguồn tin của PV Thanh Niên từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết, liên quan vụ phát hiện thi thể nam sinh viên ở sông Sài Gòn (Q.Bình Thạnh), bước đầu cơ quan công an xác định không có dấu hiệu của một vụ án mạng. Vì vậy, PC02 đã bàn giao thi thể nam sinh viên cho Công an Q.Bình Thạnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Nạn nhân là Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định), sinh viên năm nhất mất tích bí ẩn khi từ Bình Định vào TP.HCM nhập học.

Sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn (P.13, Q.Bình Thạnh) nên báo cơ quan chức năng. Công an Q.Bình Thạnh sau đó phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận nam thanh niên giống với nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa mất tích mấy ngày qua nên báo cho người thân nạn nhân đến phối hợp, xử lý.





Sau nhiều giờ khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và thông qua dấu hiệu từ túi xách, áo quần trên cơ thể nam thanh niên, cơ quan công an xác định nạn nhân là Nghĩa - nam sinh viên năm nhất mất tích bí ẩn mấy ngày trước.

Theo chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, quê Bình Định, chị họ của Nghĩa), ngày 11.2, Nghĩa lên xe khách vào TP.HCM nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Đến khoảng 5 giờ ngày 12.2, chị Nhung đến Bến xe Miền Đông (BXMĐ - Q.Bình Thạnh) để đón nhưng không liên lạc được. Theo hình ảnh của camera ghi nhận được, Nghĩa được một người đàn ông xe ôm chở đi. Lo lắng sự an toàn của Nghĩa, chị Nhung đến công an trình báo.

Theo thông tin ban đầu, người xe ôm cho biết nhận khách từ BXMĐ và chở đến Trường đại học Công nghệ TP.HCM (Q.Bình Thạnh). Người xe ôm đã làm việc với cán bộ của BXMĐ và Công an Q.Bình Thạnh, liên quan đến việc chở nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa đi từ bến xe.