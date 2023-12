Vụ phát hiện thi thể người bố và 2 con gái: Điều tra làm rõ nguyên nhân

Ngày 13.12, PV Báo Thanh Niên đã tìm đến gia đình anh T.V.C (26 tuổi, trú tại thôn Giai Phạm, xã Giai Phạm, H.Yên Mỹ, Hưng Yên). Anh C. là người dẫn 2 con gái là T.L.A (4 tuổi) và T.Q.A (1 tuổi) ra khỏi nhà rồi gia đình mất liên lạc; sau đó thi thể 3 cha con anh được tìm thấy.

Lúc này, người thân, họ hàng, làng xóm đang có mặt tại nhà để chia sẻ nỗi đau thương mất mát đối với gia đình anh C. Bà Khúc Thị Ngạn (71 tuổi, là họ hàng bên nhà ngoại của anh C.) cho biết, anh C. có vợ cùng ở tỉnh Hưng Yên. 2 vợ chồng đến nay sinh được 2 bé gái nói trên.



Người dân chứng kiến lực lượng chức năng đưa thi thể 2 bé gái lên MINH PHONG

Theo gia đình anh C., thời gian gần đây, giữa 2 vợ chồng anh xảy ra mâu thuẫn, 2 vợ chồng đang trong thời kỳ ly thân, người vợ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống, 2 bé gái ở cùng anh C. và bố mẹ anh. Thỉnh thoảng, người mẹ có đến đón 2 con gái về nhà ngoại chơi.

Cách đây khoảng 3 tháng (sau khi ly thân vợ), anh C. buồn, không đi làm công nhân nữa, chỉ ở nhà, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh.

Chiều tối 7.12, anh C. dẫn 2 con gái nhỏ ra khỏi nhà, gia đình có hỏi thì anh chỉ nói đi có chút việc. Khi đi, anh C. không mang bất kỳ vật dụng nào theo, kể cả điện thoại. Người ta thấy anh bắt taxi đưa theo 2 con gái đến cầu Đừng (địa phận giáp ranh thôn Đặng Xá và thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, H.Yên Mỹ), thì dừng lại.

Không thấy 3 bố con anh C. đâu, cả nhà đang đi tìm thì một người thân trong gia đình nhận được cuộc điện thoại từ số lạ, đầu dây bên kia nói là anh C. đang mượn điện thoại gọi về nói với người thân đã bắt taxi đưa 2 con gái đi khỏi nhà nhưng không có tiền trả nên gọi về nhờ người nhà thanh toán tiền cước.

2 bé gái T.L.A và T.Q.A được xác định đã tử vong dưới sông Bắc Hưng Hải GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Tuy nhiên, một người thân yêu cầu anh C. đưa 2 con gái về nhà. Sau đó, gia đình liên tiếp gọi lại cho số điện thoại đã liên lạc về nhà trước đó thì đầu dây bên kia không bắt máy. Từ đó, mọi thông tin về ba bố con anh C. đều bặt vô âm tín.

Đến 20 giờ 30 cùng ngày, người dân địa phương vẫn thấy 3 bố con anh C. đi lại ở cầu Đừng, nhưng sau đó thì không nhìn thấy nữa.

Người thân của anh C. cho hay, trích xuất camera an ninh tại khu vực gần cầu Đừng thì thấy anh C. từng vào tiệm tạp hóa mua nước cho con nhưng trong túi không có đủ tiền nên rời đi.

Đến chiều 12.12, thi thể của anh C. được phát hiện cách cầu Đừng khoảng 3 km về phía hạ nguồn. 8 giờ ngày 13.12, thi thể của 2 bé T.L.A và T.Q.A cũng đã được tìm thấy cách cầu Đừng 100 m.



Tối 13.12, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết: "Qua công tác khám nghiệm hiện trường, nhận dạng của người thân, kết quả khẳng định 2 thi thể dưới sông Bắc Hưng Hải là của 2 bé gái T.L.A và T.Q.A. Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an H.Yên Mỹ phối hợp các lực lượng chức năng đưa thi thể của các cháu lên bờ, bàn giao cho gia đình để lo hậu sự, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc này".