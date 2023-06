Vụ phóng hỏa phòng trọ ở Đồng Nai: Nạn nhân thứ 3 tử vong

Ngày 14.6, tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết, 1 bệnh nhi trong vụ phóng hỏa gây cháy phòng trọ ở Đồng Nai đã tử vong. Đây là bệnh nhân thứ 3 tử vong trong vụ này.



Theo đó, nam bệnh nhi V.M.K (13 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, H.Long Thành, Đồng Nai) nhập viện ngày 3.6 trong tình trạng bị sốc, mạch nhanh và nhẹ, huyết áp khó đo. Bệnh nhi được chẩn đoán bị bỏng toàn thân độ 3 - 4, diện tích bỏng khoảng 90%. Bệnh nhân được điều trị tích cực, thở máy, chống sốc, kháng sinh, nội soi rửa phế quản. Đến ngày 9.6 thì bệnh nhi đã tử vong do bỏng quá nặng.

Cùng nhập Bệnh viện Nhi đồng 1 trong vụ phóng hỏa này có nữ bệnh nhi V.N.A (13 tuổi). Bệnh nhi A. nhập viện trong tình trạng sốc, mạch nhanh nhẹ, huyết áp khó đo; bỏng toàn thân độ 3 khoảng 80%. Bệnh nhi được chẩn đoán sốc bỏng - bỏng xăng độ 3 4, diện tích bỏng 80%. Bệnh nhi được điều trị tích cực. Hiện tại, tình trạng bệnh nhi đang rất nặng.

Cũng theo Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh viện cũng vừa tiếp nhận bệnh nhi P.Nh.Q (7 tuổi, ngụ Long An) nhập viện trong tình trạng bỏng nặng. Dù điều trị tích cực nhưng bệnh nhi cũng đã tử vong.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 3.6, trên địa ấp 3, xã Phước Bình, H.Long Thành xảy ra một vụ phóng hỏa gây cháy phòng trọ khiến hàng chục người bị bỏng, trong đó có nhiều người bị bỏng nặng và được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) cấp cứu.

Lãnh đạo Công an H.Long Thành thông tin: "Nghi can là một nam thanh niên, khả năng do ghen tuông nên phóng hỏa. Người này cũng bị thương trong vụ cháy".

Có 7 nạn nhân trong vụ phóng hỏa phòng trọ được chuyển lên TP.HCM chữa trị. 3 nạn nhân nhập vào Bệnh viện Chợ Rẫy (2 người đã tử vong). 2 bệnh nhân chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 1 (1 người đã tử vong), và 2 bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2.