Vụ 'quần thể du lịch trái phép' dốc Hoàng Hôn: Kiểm điểm lãnh đạo UBND TP.Phan Thiết

Chiều 26.9, tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức, Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Lê Thanh Sơn cho biết "quần thể du lịch" không phép ở dốc Hoàng Hôn (P.Phú Hài, TP.Phan Thiết) đã tháo dỡ được 7/10 căn nhà trái phép. Việc tháo dỡ có chậm hơn so với yêu cầu do phải dỡ từng viên ngói, chủ đầu tư vừa tháo dỡ vừa vận chuyển đi nơi khác.

Tháo dỡ các công trình không phép ở dốc Hoàng Hôn H.LINH

Giải thích về lý do phải lập lại biên bản xử phạt, ông Lê Thanh Sơn cho biết, ông là người trực tiếp kiểm tra hồ sơ, phát hiện việc lập biên bản và cả quyết định xử phạt vi phạm hành chính trước đây ở UBND P.Phú Hài sai cả chủ thể lẫn nội dung. Mặt khác, diện tích thực tế khu du lịch không phép này lớn hơn so với con số ghi trong biên bản. Do vậy phải thực hiện lại thủ tục xử phạt cho đúng quy định.

Về làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra vụ việc xây dựng không phép trên đất nhà nước, ông Lê Thanh Sơn nói đã kiểm điểm tập thể UBND P.Phú Hài và kỷ luật Chủ tịch UBND phường này. "Bản thân tôi cũng xin nhận trách nhiệm với tư cách được giao phụ trách lĩnh vực này. Tôi và chủ tịch UBND thành phố cũng đã phải làm kiểm điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận", ông Sơn thông báo.

Dốc Hoàng Hôn bao quanh núi Cố, P.Phú Hài thu hút du khách nhờ cảnh đẹp H.LINH

Như Thanh Niên đã phản ánh trước đó, sau khi phát hiện vụ việc "quần thể du lịch" không phép, xây dựng trên đất nhà nước quản lý ở dốc Hoàng Hôn. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo TP.Phan Thiết nhanh chóng kiểm tra, xử lý đúng quy định pháp luật và báo cáo, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức để xử lý trách nhiệm.

Sau đó, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết đã đình chỉ công tác 15 ngày đối với Chủ tịch UBND P.Phú Hài để làm rõ trách nhiệm vì để xảy ra vụ việc trên; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ trong vòng 10 ngày, nếu không sẽ cưỡng chế.