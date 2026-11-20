Tạp chí People của Mỹ đưa tin Nguyễn Quỳnh Anh bị thu hồi danh hiệu sau khi vi phạm các điều kiện trong quyết định đình chỉ hoạt động trước đó. Bài viết đề cập những tranh cãi liên quan đến các tin nhắn bị lan truyền trên mạng xã hội, trong đó Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh bị cáo buộc có phát ngôn thiếu thiện chí về những người đẹp khác và các cá nhân liên quan đến cuộc thi.

Theo People, sau khi xem xét vụ việc, ban tổ chức quyết định đình chỉ hoạt động của Quỳnh Anh dưới danh hiệu Miss Universe Vietnam trong 6 tháng. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức sau đó cho rằng người đẹp tiếp tục tham dự các sự kiện khi chưa có sự xác nhận từ Miss Universe Vietnam hoặc sự đồng thuận của Công ty cổ phần giải trí Five6. Những vấn đề phát sinh tại sự kiện được cho là gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến hình ảnh cuộc thi và ban tổ chức.

People cũng đề cập việc Quỳnh Anh thông báo với đơn vị tổ chức về tình trạng sức khỏe tinh thần, cần thời gian nghỉ ngơi và điều trị. Theo thông tin từ phía ban tổ chức được bài báo dẫn lại, người đẹp cho biết chưa thể thực hiện hợp đồng như thỏa thuận ban đầu nhưng vẫn tiếp tục nhận lời mời biểu diễn và tham dự sự kiện. Tạp chí này cho biết đã liên hệ đại diện Quỳnh Anh để tìm phản hồi về các cáo buộc.

Nguyễn Quỳnh Anh đối diện nhiều ồn ào sau khi giành danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 Ảnh: Model kid Vietnam

CNA Lifestyle của Singapore cũng đưa tin về vụ việc, nhắc lại những diễn biến liên quan đến tranh cãi nhóm chat, quyết định đình chỉ hoạt động và việc thu hồi danh hiệu. Một số trang giải trí tại Philippines như PEP.ph và PhilSTAR Life cũng đăng tải thông tin về việc Quỳnh Anh bị tước danh hiệu, dẫn lại thông báo từ ban tổ chức.

Quỳnh Anh bị thu hồi danh hiệu sau thời gian đình chỉ

Trước đó, Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 vào ngày 2.10. Tuy nhiên, sau những tranh cãi liên quan đến các tin nhắn bị lan truyền trên mạng xã hội, người đẹp bị ban tổ chức đình chỉ hoạt động dưới danh hiệu trong 6 tháng vào cuối tháng 10.

Đến ngày 18.11, đơn vị tổ chức thông báo thu hồi danh hiệu của Quỳnh Anh, cho rằng cô vi phạm các điều kiện trong quyết định đình chỉ. Phía quản lý người đẹp sau đó cũng lên tiếng về sự việc.

Việc Quỳnh Anh bị thu hồi danh hiệu diễn ra trước thềm Miss Universe 2026 tại Puerto Rico. Trước đó, ban tổ chức Miss Universe thông báo người đẹp không tham dự cuộc thi quốc tế năm nay do những tranh chấp về quyền nhượng quyền thương hiệu giữa tổ chức Miss Universe và đơn vị cấp phép khu vực cho phía Việt Nam.