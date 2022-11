Vụ sai phạm đấu thầu tại BV Mắt TP.HCM: Luật sư đề nghị triệu tập người cung cấp chứng cứ và giám định viên

Trước ngày xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Khải, 50 tuổi, cựu Giám đốc Bệnh viện (BV) Mắt TP.HCM, và đồng phạm về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, luật sư bào chữa cho bị cáo Khải gửi đơn lên HĐXX và thẩm phán Nguyễn Thị Hà, chủ tọa phiên tòa, đề nghị triệu tập ông B.V.D và giám định viên trực tiếp thực hiện kết luận giám định liên quan đến vụ án, tham gia phiên tòa sơ thẩm.

Theo luật sư, kết luận giám định số 309/C09 (P6) ngày 11.4.2019 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an kèm bản dịch nội dung tệp tin âm thanh có rất nhiều vấn đề chưa được làm rõ liên quan nội dung giám định, kết luận về đối tượng giám định…, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình chứng minh tội phạm, giải quyết vụ án. Trong đó, dữ liệu âm thanh do ông B.V.D cung cấp có nguồn gốc không rõ ràng… nhưng được sử dụng là chứng cứ buộc tội ông Nguyễn Minh Khải. Vì vậy, luật sư cho rằng theo quyết định đưa vụ án ra xét xử của TAND TP.HCM, việc tòa không triệu tập ông B.V.D và giám định viên là không phù hợp. Việc triệu tập các cá nhân này đến tòa để giải thích rõ nội dung mà họ đã trình bày là quan trọng và cần thiết trong vụ án.

Đồng thời, luật sư nêu hiện luật sư chưa được tiếp cận file âm thanh do ông B.V.D cung cấp nên chưa thể đối chiếu, so sánh với nội dung bản dịch tại kết luận giám định. Từ đó, luật sư cũng đề nghị tòa cho phép người bào chữa nghe, sao chụp nội dung được ghi âm trong file ghi âm do ông B.V.D cung cấp; và đề nghị tòa phát âm thanh nội dung ghi âm này tại phiên tòa.





Theo dự kiến, từ ngày 28.11 - 2.12, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Khải và 7 đồng phạm là thuộc cấp của ông Khải về hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu, để chấm không đạt với nhà thầu Codupha; lựa chọn nhà thầu Tâm Hợp, nhà thầu Hào Tín. Từ đó, gây thiệt hại cho Quỹ bảo hiểm y tế và người bệnh hơn 14,2 tỉ đồng. Theo hồ sơ vụ án, chứng cứ để cơ quan tiến hành tố tụng buộc tội bị cáo Khải chính là file ghi âm do ông B.V.D cung cấp. File ghi âm là nội dung cuộc họp ngày 12.6.2018, thể hiện ông Khải đã có những lời nói, chỉ đạo, định hướng chấm thầu trái phép, để loại nhà thầu Codupha.

Ngày 11.1.2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an trưng cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an giám định âm thanh, giọng nói trong file ghi âm trên (mẫu cần giám định) và giọng nói của các bị can, những người liên quan trong vụ án (mẫu so sánh). Ngày 11.4.2019, Viện Khoa học hình sự kết luận giám định, xác định không phát hiện dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa nội dung trong tập tin file ghi âm được đưa đi giám định; xác định được tiếng nói của bị can Khải và một số bị can khác.