Vụ sập trần cửa hàng Circle K, nữ sinh tử vong: Đang chờ kết quả giám định

Chiều 2.2, tại buổi họp báo định kỳ của UBND TP.HCM, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, thông tin tiến độ giải quyết vụ sập trần cửa hàng Circle K trên đường Vĩnh Hội (Q.4) xảy ra ngày 18.1.



Ông Hà cho biết đây là vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra trong thời điểm cận tết. Ngay khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an Q.4 đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo giải quyết vụ việc, phối hợp lực lượng cứu hộ đưa các nhân viên và nạn nhân tử vong ra ngoài. Song song đó, Công an Q.4 phối hợp Phòng Kỹ thuật Hình sự (PC09) - Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, thông tin diễn biến vụ việc sập cửa hàng Circle K ở Q.4 khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong THÀNH NHÂN

Một ngày sau, Cơ quan CSĐT Công an Q.4 phân công cán bộ thụ lý giải quyết tin báo tố giác tội phạm. Hiện Công an Q.4 đang chờ kết luận giám định và tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc để được xử lý theo đúng quy định.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 18.1, cửa hàng tiện lợi Circle K trên đường Vĩnh Hội phát ra tiếng động lớn, sau đó trần nhà bị đổ sập, hàng hóa đè trúng nhiều người bên trong. Lực lượng chức năng có mặt đưa nhiều người ra ngoài, trong đó có nữ sinh 14 tuổi. Đến trưa cùng ngày, nữ sinh tử vong.

Cửa hàng Circle K bị sập là căn nhà cấp 4 được cải tạo làm cửa hàng tiện lợi, diện tích khoảng 70 m2, mới hoạt động trở lại sau thời gian đóng cửa để sửa chữa. Tầng bị sập có cấu trúc tầng đúc giả, dùng để chứa hàng hoá. Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do quá tải hàng hóa dẫn đến sập trần cửa hàng Cirle K.