Vụ sát hại cô gái 29 tết ở TP.Thủ Đức: Công an truy tìm vật chứng

Liên quan vụ án cướp tài sản, giết người, hiếp dâm (xảy ra trên địa bàn TP.Thủ Đức vào ngày 8.2), ngày 15.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, công an thông báo truy tìm vật chứng là chiếc điện thoại di động của nạn nhân hiệu iPhone 12 Pro màu xanh, dung lượng 128GB, số IMEI: 358915483442908, đã qua sử dụng.

Nguyễn Đăng Khoa bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Định CACC

Theo đó, người dân nào đang giữ hoặc biết thông tin về chiếc điện thoại thì đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tại địa chỉ 268 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh (Q.1, TP.HCM) hoặc liên hệ gặp điều tra viên Lương Văn Hải qua số điện thoại 0902.785.865 để được tiếp nhận, xử lý.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, ngày 8.2, sau khi đi làm về phòng trọ trên đường Quang Trung (P.Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, TP.HCM), chị V.T.T (25 tuổi, quê Đồng Nai) dọn dẹp phòng trọ và gọi điện thông báo với gia đình chuẩn bị về quê ở Đồng Nai ăn tết.

Tuy nhiên, chị T. sau đó mất liên lạc với gia đình rồi mất tích. Gia đình từ Đồng Nai lên phòng trọ của chị T. thì phát hiện có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã trình báo vụ việc đến Công an TP.Thủ Đức.

Vào cuộc điều tra, trích xuất hình ảnh từ camera gần khu vực gây án, công an xác định, từ chiều 8.2, chị T. chưa từng rời khỏi dãy trọ. Thay vào đó, họ phát hiện Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê Tiền Giang, cùng dãy trọ với nạn nhân) liên tục ra vào dãy trọ và chở theo nhiều túi ni lông màu đen ra bên ngoài.

Công an TP.Thủ Đức nhanh chóng báo cáo vụ việc cho Ban giám đốc Công an TP.HCM. Ban giám đốc nhận định, vụ việc có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại nên ngày 12.2 (mùng 3 tết), Giám đốc Công an TP.HCM phân công thiếu tướng Mai Hoàng (Phó giám đốc, kiêm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM) trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án.

Dưới sự chỉ đạo của thiếu tướng Mai Hoàng, 6 tổ trinh sát vào cuộc truy xét, bắt giữ Khoa khi người này đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Định, quê người yêu của Khoa.

Tại cơ quan công an, Khoa khai nhận, ngày 8.2, thấy chị T. chuẩn bị hành lý về quê nên Khoa đã vờ nhờ chị T. qua phòng phụ dọn đồ đạc. Tại đây, Khoa ra tay sát hại nạn nhân, cướp tài sản và hiếp dâm.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Khoa dùng dao phân tử thi nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi ni lông màu đen, đem phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ Khu Công nghệ cao TP.Thủ Đức (P.Tăng Nhơn Phú A).

Hiện vụ án sát hại cô gái ở TP.Thủ Đức đang được công an tiếp tục làm rõ.

