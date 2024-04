Vụ sông Cầu 'nuốt chửng' nhà dân: Thêm 5 nhà đổ xuống sông

Theo đó, có 5 ngôi nhà của người dân đã bị sạt lở xuống sông Cầu. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.



Các ngôi nhà bị đổ xuống sông CTV

"Chúng tôi đã sơ tán người dân để đảm bảo an toàn nhưng ảnh hưởng rất lớn đến tài sản của người dân. Chính quyền đã ổn định chỗ ăn, ở tạm cho những người dân bị ảnh hưởng", lãnh đạo UBND P.Vạn An nói và cho hay, phương án tạm thời là di dời người dân ra ở tại trường mầm non cũ trên địa bàn phường.

UBND P.Vạn An đã chỉ đạo lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, làm hệ thống rào chắn, theo dõi sát diễn biến sự cố, chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ vật tư, nhân lực, trang thiết bị cần thiết để có thể huy động ngay nếu sự cố tiếp diễn.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai làm sạt lở bờ sông Cầu đoạn từ K49+750 đến K49+800 đê hữu Cầu.

Tỉnh Bắc Ninh xác định nguyên nhân xảy ra sạt lở là do khu Vạn Phúc phía sông là khu vực dân cư đông đúc tồn tại từ lâu ở đê hữu Cầu; phía bên bờ tả thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang cũng là khu dân cư sinh sống lâu đời, hiện nhân dân địa phương xây dựng nhiều công trình kiên cố, đổ rác thải, phế thải xây dựng lấn chiếm dòng chảy.

Mặt khác, đoạn từ K49+300 đến K49+800 là điểm bắt đầu của tuyến sông cong về địa phận tỉnh Bắc Ninh nên sự biến đổi dòng chảy tại khu vực này trong những năm gần đây đều rất mạnh gây ra sạt trượt tại nhiều vị trí.

Tháng 10.2023, khoảng gần 80 m bờ sông thuộc đê hữu Cầu đoạn từ K49+190 đến K49+430 đê hữu Cầu bị sạt lở. Khu vực bị lún sâu nhất so với mặt đất hiện trạng từ 0,5 - 1,2 m, đe dọa cuộc sống, sinh hoạt của 17 hộ dân.

Ngày 3.3, đoạn từ K49+750 đến K49+800 đê hữu Cầu bắt đầu xuất hiện một số vết nứt nhỏ và có xu hướng phát triển thêm. Ngày 8.3, khu vực sạt có chiều dài 50 m, ăn sâu vào bãi sông từ 5 - 10 m đã làm sạt toàn bộ công trình phụ của 3 hộ dân xuống sông.

Đến ngày 14.3, sự cố tiếp tục phát triển và làm sạt lở toàn bộ ngôi nhà 2 tầng của anh Nguyễn Văn Cường xuống sông. Vụ việc không có thiệt hại về người. Ngay sau khi sự việc xảy ra, TP.Bắc Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đến hiện trường, khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời di dời 7 hộ dân ven sông cùng tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; tổ chức cắm biển cảnh báo khu vực bị sụt lún, sạt lở đất.