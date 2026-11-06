Vụ sụp đổ ngân hàng chấn động khiến tổng thống Paraguay phải từ chức, bị luận tội

Ông Pena tuyên bố: "Tôi đã quyết định đệ đơn từ chức Tổng thống Cộng hòa. Tôi đưa ra quyết định này vì sự ổn định của đất nước, vì hòa bình xã hội và vì sự cần thiết phải bảo tồn các thể chế dân chủ của chúng ta."

Động thái trên diễn ra sau khi Ngân hàng trung ương Paraguay can thiệp và đóng cửa Ngân hàng kỹ thuật số Ueno Bank do tổ chức này vi phạm các yêu cầu về mức thanh toán tối thiểu.

Sự sụp đổ của Ueno Bank đã tạo ra một cú sốc trên toàn quốc. Đây là tổ chức tài chính tư nhân phục vụ gần 3 triệu khách hàng trên tổng số khoảng 6,5 triệu dân Paraguay, do đó việc đóng cửa khiến hàng triệu tài khoản tiền gửi bị đóng băng. Ngoài ra, ngân hàng này đang quản lý khoảng 850 triệu USD quỹ công, bao gồm cả tiền từ Viện An sinh xã hội Paraguay (IPS), cơ quan quản lý lương hưu của phần lớn người lao động trong nước.

Ngay sau tuyên bố từ chức của lãnh đạo Paraguay, Hạ viện nước này đã bỏ phiếu nhất trí khởi động tiến trình luận tội Tổng thống Pena. Theo Reuters, các nhà lập pháp đối lập cáo buộc ông Pena có xung đột lợi ích và lạm dụng quỹ hưu trí. Tổng chưởng lý Paraguay Emiliano Rolon Fernandez cũng thông báo mở 3 vụ án hình sự để điều tra việc giám sát Ueno Bank cũng như dòng tiền quỹ công gửi vào ngân hàng này.

Ngân hàng kỹ thuật số Ueno Bank ẢNH: REUTERS

Lưỡng viện quốc hội Paraguay đang xem xét đơn từ chức của tổng thống. Nếu đơn được chấp thuận, ông Pena sẽ được hưởng quyền miễn trừ pháp lý. Tuy nhiên, ông sẽ không được hưởng quyền này nếu quốc hội thông qua luận tội và phế truất.

Ông Pena tuyên bố sẽ ra trình diện trước Thượng viện trong phiên tòa luận tội. Ông khẳng định sẽ tự bào chữa bằng lập luận và chứng cứ, với sự tôn trọng hiến pháp và người dân. Nhà lãnh đạo Paraguay bác bỏ hoàn toàn các hành vi sai trái, nhấn mạnh đã bán cổ phần ở Tập đoàn Grupo Vazquez (đơn vị sở hữu Ngân hàng Ueno Bank) vào tháng 3.2025 và không can thiệp trái phép vào hoạt động của ngân hàng.

Các diễn biến trên đã khiến giá trái phiếu chính phủ Paraguay sụt giảm và đồng nội tệ guarani mất giá gần 5% chỉ trong ngày 5.11.