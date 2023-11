Vụ tai nạn chết người ở Thủ Đức: Tạm giữ tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn

Công an TP.Thủ Đức tăng cường tuần tra, kiểm soát người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn

Từ đầu năm 2023 đến nay, trên các tuyến đường do Công an TP.Thủ Đức quản lý, xảy ra 132 vụ tai nạn giao thông, làm chết 61 người, bị thương 86 người, trong đó có 43 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn.

Đội CSGT trật tự Công an TP.Thủ Đức đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, lập 6.551 biên bản vi phạm hành chính về chuyên đề nồng độ cồn, thực hiện quyết định 3.261 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước hơn 18 tỉ đồng.

Việc người điều khiển phương tiện uống rượu, bia khi tham gia giao thông là nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông để lại hậu quả nặng nề. Cụ thể, ngày 22.9, tại đường Nguyễn Duy Trinh (P.Trường Thạnh, TP.Thủ Đức) xe mô tô biển số 51X2-8297 do anh A. điều khiển lưu thông hướng từ ngã ba Long Trường về cầu Vỏ Khế. Khi đến địa điểm trên, xe anh A. va chạm vào xe mô tô biển số 59X4-141.51 do anh B. điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Sau tai nạn, anh A. tử vong. Nguyên nhân được xác định do anh A. sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.