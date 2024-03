Vụ tai nạn chết người trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Bắt giam 2 tài xế

Tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - Sơn La khiến 2 vợ chồng tử vong

Chiều 14.3, nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Phong Điền đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tài xế trong vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người chết vào tối 10.3 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.



2 bị can bị bắt giữ là Phan Đình Thành (38 tuổi, tài xế xe tải BS 75C - 016.91) và Lê Hoàng Quân (51 tuổi, tài xế xe khách BS 51B - 261.49). Cả hai bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi vi phạm quy định an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn tối 10.3 LÊ HOÀI NHÂN

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 19 giờ 40 ngày 10.3, ông Lê Hoàng Quân điều khiển xe khách BS 51B - 261.49 chở 47 hành khách và nhân viên nhà xe lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, theo hướng Quảng Trị - Đà Nẵng.

Khi đến Km 58, thuộc địa phận thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn (H.Phong Điền), xe khách va chạm với xe tải BS 75C - 016.91 đang bị hỏng lốp, dừng bên đường. Xe tải này do tài xế Phan Đình Thành điều khiển.

Cú va chạm khiến 2 người trên xe khách tử vong và 8 người khác trên xe khách bị thương, được đưa đi cấp cứu. Hai nạn nhân tử vong được xác định là vợ chồng anh Cụt Văn Sơn (20 tuổi) và chị Cụt Thị Phong (18 tuổi, cùng trú H.Kỳ Sơn, Nghệ An).

Hai tài xế đều có lỗi

Theo báo cáo từ Ban An toàn giao thông quốc gia, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn được xác định do lỗi của cả 2 tài xế. Trong đó, tài xế xe khách đã không chú ý quan sát, còn tài xế xe tải dừng đỗ xe không đặt báo hiệu nguy hiểm theo quy định.

Vụ tai nạn đã khiến 2 người chết, 8 người bị thương LÊ HOÀI NHÂN

Trong cuộc họp giữa các ngành chức năng vào chiều 13.3 đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này, lãnh đạo Công an H.Phong Điền cũng chỉ ra nhiều sai phạm cần làm rõ của 2 tài xế nói trên.

Cụ thể, Công an H.Phong Điền xác định Phan Đình Thành, tài xế xe tải BS 75C - 016.91, vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng, như: chở hàng quá tải lên cao tốc khiến xe nổ lốp và phải dừng khẩn cấp; khi vào cao tốc, xe tải này chưa khi nào chạy quá tốc độ 40 km/giờ (trong khi đó tốc độ tối thiểu cho phép nhiều đoạn trên cao tốc là 60 km/giờ); trên xe tải cũng không được trang bị camera hành trình; và không đặt biển cảnh báo nguy hiểm ở đuôi xe trước thời điểm xảy ra tai nạn.

Còn tài xế xe khách Lê Hoàng Quân, trước khi xảy ra tai nạn, khi vừa đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn, xe này bất ngờ mất tín hiệu hệ thống giám sát hành trình, trong khi đó hệ thống camera chiếu vào tài xế vẫn hoạt động. Công an H.Phong Điền không loại trừ khả năng tài xế đã tắt thiết bị này trước khi vào cao tốc để chạy quá tốc độ cho phép và sẽ tiếp tục điều tra làm rõ nghi vấn này.