Vụ tai nạn khiến 3 thiếu niên tử vong: Gia cảnh đáng thương

Ngày 26.11, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Kon Tum đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy khiến 3 thiếu niên tử vong, xảy ra tại thôn Plei Sar (xã Ia Chim, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Ban ATGT tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng để tổ chức mai táng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 3 thiếu niên tử vong TRANG ANH

Một ngày sau khi vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, người dân làng Plei Sar vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của A Tuin (16 tuổi) và A Kính (15 tuổi). Sáng sớm 26.11, hầu hết người dân trong làng đều tập trung để đưa tiễn hai em.



Trên khoảng sân rộng phía trước nghĩa địa, người dân dựng rạp, kê bàn ghế để tổ chức lễ tang. Trước nỗi đau quá lớn, 2 người mẹ khóc ngất bên quan tài con.

Người dân dựng rạp tổ chức tang lễ cho A Tuin và A Kính TRANG ANH

Bà Y Bdắc (dì của A Tuin và cô của A Kính) cho biết A Tuin và A Kính là 2 anh em họ. Cả hai đã nghỉ học từ sớm và đang đi cạo mủ cao su thuê.

Hoàn cảnh A Tuin rất khó khăn. Năm 2022, cha và anh trai A Tuin trên đường đi làm về thì bị tai nạn. Người cha bị gãy chân, còn anh trai phải nằm liệt giường. Sau A Tuin còn có 2 người em nhỏ. Để phụ mẹ kiếm tiền nuôi gia đình, năm lớp 9, A Tuin quyết định nghỉ học đi cạo mủ cao su thuê.

Hoàn cảnh của A Kính cũng chẳng khá hơn là mấy. Cha mất sớm, một mình mẹ A Kính phải gồng gánh nuôi các con. Sau A Kính còn 1 người em bị mù một bên mắt. Thương mẹ vất vả, A Kính nghỉ học từ năm lớp 8 rồi theo A Tuin đi cạo mủ cao su.

"Cả hai đứa đang đi cạo mủ cao su ở xã Mo Rai (H.Sa Thầy, Kon Tum), mỗi tháng về nhà 1 lần. Ngày 24.11, A Tuin và A Kính vừa nhận lương nên rủ nhau về thăm nhà. Làm được hơn 4 triệu đồng thì mỗi đứa đưa cho mẹ 3 triệu đồng. Còn một ít tiền, bọn nhỏ rủ nhau đi chơi, đến lúc về thì bị tai nạn. Hai đứa còn nhỏ nhưng thương cha mẹ lắm. Không hiểu sao tai họa cứ đổ lên đầu gia đình mình như vậy", bà Y Bdắc nói.

Ban ATGT tỉnh Kon Tum thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân TRANG ANH

Cách đó 6 km, ông A Khiênb (53 tuổi, trú thôn Plei Jơ Drợp, xã Đăk Năng, TP.Kon Tum) cũng vừa đưa tiễn đứa con trai ra nghĩa trang. Ông Khiênb có 6 người con, A Say (15 tuổi) là con thứ 5.



Gia đình ông Khiênb thuộc diện di dân lòng hồ thủy điện Ia Ly. Nhà nghèo nên mấy đứa con của ông đều không học qua lớp 9. Như các anh, A Say cũng bỏ học từ năm lớp 6 để đi làm thuê kiếm tiền.

Hôm xảy ra tai nạn, A Say đi làm cả ngày. Buổi tối, A Say ăn cơm với gia đình rồi đi đâu không rõ. Đến đêm 24.11, gia đình nhận được thông báo A Say đã tử vong ở bệnh viện do tai nạn giao thông.

"Nhà nghèo nên nó phải nghỉ học từ sớm. Sợ con hư, mình không cho nó uống rượu bia gì cả. Hôm đó, vừa ăn cơm xong mình ra sau vườn một lúc, khi lên nhà thì thấy nó đi đâu mất rồi. Có biết đâu đó là lần cuối hai cha con ăn cơm với nhau", ông A Khiênb buồn bã nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 23 giờ ngày 24.11, A Say (15 tuổi, ở làng Plei Jơ Drợp, xã Đăk Năng) điều khiển xe máy BS 27S - 018.67 di chuyển theo hướng xã Ia Chim - Đăk Năng trên tỉnh lộ 671. Khi đến thôn Plei Sar (xã Ia Chim), xe này bất ngờ va chạm mạnh với xe máy BS 82B1 - 896.91 chạy chiều ngược lại. Trên xe lúc này có A Tuin (16 tuổi) và A Kính (15 tuổi, ở thôn Plei Sar, xã Ia Chim - chưa rõ người điều khiển). Vụ tai nạn khiến 3 thiếu niên văng xa gần 20 m. A Tuin tử vong tại chỗ, A Kính và A Say được đưa đến cấp cứu nhưng đều tử vong sau đó vì vết thương quá nặng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Kon Tum đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc trên.