Vụ tai nạn khiến thai phụ cùng 2 con nhỏ tử vong tại Huế có tình tiết mới

Theo cơ quan công an, kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do tài xế xe tải Nguyễn Vũ thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên đã để xe ben húc vào xe máy (của mẹ con thai phụ) đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Công an xác định, hành vi của Nguyễn Vũ đã vi phạm Điều 4, Điều 5 Thông tư 31/2019/TT-BGTVT ngày 29.8.2019 của Bộ GTVT quy định về khoảng cách tốc độ xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ và Điều 12 Luật giao thông đường bộ, hậu quả làm chết 3 người, đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 3 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Về thực hiện các thủ tục tố tụng, ngay sau vụ tai nạn xảy ra, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra lệnh giữ người khẩn cấp, bắt tạm giữ tài xế xe ben Nguyễn Vũ. Ngày 29.11.2022, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với tài xế này để điều tra.





Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 8 giờ 50 giờ ngày 26.11, thai phụ N.T.T.H. (33 tuổi, trú TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe máy BS 75G1 - 304.19 chở theo 2 con gái (đang học lớp 2) về nhà ngoại ở P.Xuân Phú (TP.Huế).

Khi đến khu vực vòng xuyến đường Văn Tiến Dũng rẽ phải vào Võ Nguyên Giáp (TP.Huế), xe máy của chị H. xảy ra va chạm với xe ben BS 75H - 005.21. Cú va chạm mạnh khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong, thai nhi 7 tháng tuổi trong bụng chị H. cũng không qua khỏi.