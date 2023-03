Vụ tai nạn xe tập lái: Người dạy lái xe không phải giáo viên Trung tâm Phú Mỹ Hưng

Ngày 3.3, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Phú Mỹ Hưng (gọi tắt là Trung tâm) vừa có báo cáo lên Sở GTVT TP.HCM liên quan đến vụ tai nạn giữa ô tô tập lái và xe máy tại Vĩnh Long làm một người bị thương nặng vào chiều 28.2.

Hiện trường vụ tai nạn NAM LONG

Theo đó, xe tập lái mang BS 51F-863.95 được Trung tâm hợp đồng thuê với chủ xe là ông Phan Việt Phong với mục đích dùng để đào tạo lái xe. Ngày 27.2, ông Phong có mượn lại xe 51F-863.95 để ngày 28.2 đi hướng dẫn lái xe cho người quen. Do trong ngày 28.2, Trung tâm không có kế hoạch cho học viên thực hành lái xe trên xe này, nên đã đồng ý cho ông Phong mượn xe.

Sáng 28.2 Trung tâm bàn giao xe cho ông Phong (có biên bản bàn giao xe). Sau khi nhận xe tập lái, ông Phong sử dụng xe như thế nào, đi đâu, Trung tâm không được biết.

Xe tập lái sau tai nạn NAM LONG

Chiều 28.2, Trung tâm nhận được thông tin xe tập lái 51F-863.95 va chạm xe máy trên QL1 (H.Long Hồ, Vĩnh Long) làm một người bị thương nặng. Qua xác minh, sau khi nhận xe tập lái, ông Phong giao xe cho ông Đ.T.H (38 tuổi) dùng để hướng dẫn, tập lái cho anh N.B.C. Trung tâm không ký hợp đồng lao động với ông H. Ông H. không phải là giáo viên của Trung tâm.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 11 giờ 50 ngày 28.2, ô tô tập lái BS 51F-863.95 do anh N.B.C (32 tuổi, ngụ TT.Châu Ổ, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) điều khiển chở thầy dạy lái xe là Đ.T.H lưu thông trên QL1 (đoạn tránh TP.Vĩnh Long) hướng cầu Mỹ Thuận đi Cần Thơ. Khi đến đoạn ngã tư có đèn tín hiệu giao thông thuộc địa phận xã Tân Hạnh, H.Long Hồ, Vĩnh Long, ô tô tập lái va chạm với xe máy BS 64G1-142.32 do ông P.V.T (47 tuổi, ngụ xã An Phước, H.Mang Thít, Vĩnh Long) điều khiển. Hậu quả, ông T. bị thương nặng, bất tỉnh, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.