Vụ tài xế khiếu nại giữ xe trái luật: Cục QLTT Kon Tum yêu cầu giải trình

Ngày 15.9, Cục QLTT tỉnh Kon Tum cho biết đã có văn bản yêu cầu Đội QLTT số 1 báo cáo giải trình vụ việc kiểm tra xe tải BS 47H - 004.50.

Chiếc xe tải 47H - 004.50 đang được tạm giữ tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kon Tum ẢNH : ĐỨC NHẬT

Sau khi Thanh Niên phản ảnh về vụ việc tài xế khiếu nại lực lượng QLTT Kon Tum giữ xe tải trái luật, Tổng cục QLTT đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo vụ việc. Do đó, Cục QLTT tỉnh Kon Tum đã yêu cầu Đội QLTT số 1 khẩn trương giải trình về thẩm quyền, trình tự, thủ tục kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với chiếc xe tải nói trên.

Trong đó, Cục QLTT tỉnh Kon Tum yêu cầu Đội QLTT số 1 cung cấp các nội dung có liên quan đến quy trình kiểm tra xe theo thủ tục hành chính; trích xuất hệ thống INS về thời gian nhập dữ liệu lên hệ thống; văn bản đề nghị phối hợp với cơ quan công an.

Ngoài ra, Cục QLTT tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu bà Trần Thị Bình, Phó đội trưởng và 2 kiểm soát viên thị trường, Đội QLTT số 1, tham gia việc kiểm tra xe tải vào đêm 26.8, viết bản tường trình. Những người này phải cung cấp các biên bản làm việc với các cơ quan phối hợp về việc ký tên vào tờ giấy A4 rồi dán lên một số vị trí của xe tải; việc thống nhất đưa phương tiện về trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kon Tum để thực hiện việc kiểm tra xe.

Đồng thời, những người này cũng phải báo cáo chi tiết diễn biến quá trình hoạt động công vụ trong đêm 26 rạng sáng 27.8.

Một tờ giấy được dán lên xe tải ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin: Tối 26.8, anh Nguyễn Nhật Trường và anh Nguyễn Đức Thăng (cùng ở Đắk Lắk) điều khiển xe tải BS 47H - 004.50 chở hàng chạy trên QL14. Khi đến gần cổng chào TP.Kon Tum, thì tổ công tác gồm công an, QLTT đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Hai tài xế yêu cầu được xem quyết định kiểm tra phương tiện nhưng không được cung cấp, do vậy đã không đồng ý để tổ công tác kiểm tra xe.

Các cán bộ QLTT liền dán nhiều tờ giấy có các chữ ký lên chiếc xe tải trên. Không đồng ý với cách làm này, anh Trường xé một tờ giấy dán trên xe thì bị CSGT đưa về trụ sở Công an P.Ngô Mây làm việc.

Sau khi làm việc, khoảng 2 giờ ngày 27.8, hai tài xế này quay lại khu vực để xe ban đầu (nơi bị đoàn liên ngành yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra) thì phát hiện chiếc xe tải đã "biến mất". Cả hai quay lại trụ sở Công an P.Ngô Mây để trình báo bị mất xe. Công an P.Ngô Mây xác định chiếc xe tải đã được Đội QLTT số 1 đưa về Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kon Tum.

Ngày 29.8, Đội QLTT số 1 phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra xe tải BS 47H - 004.50. Kết quả kiểm tra sơ bộ, cơ quan chức năng phát hiện trên xe có nhiều hàng hóa bao gồm thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, ghế mát xa, máy chụp cộng hưởng từ... với tổng trị giá hàng hóa ước tính hơn 300 triệu đồng.

Thời điểm này, do tài xế, chủ hàng không có mặt nên chưa cung cấp được các hóa đơn, chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên.

Đội QLTT số 1 kiểm tra hàng hóa trên xe 47H - 004.50 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngày 9.9, làm việc với cơ quan chức năng, chủ xe BS 47H 004.50 đã cung cấp nhiều hóa đơn, chứng từ. Còn lại 12 mặt hàng, chủ phương tiện đã cung cấp số điện thoại chủ hàng để cơ quan chức năng liên hệ xác minh. Ngay sau đó, Đội QLTT số 1 đã lập biên bản trả lại 36 mặt hàng và tạm giữ số hàng hóa chưa cung cấp được hóa đơn, chứng từ.