Vụ 'tài xế Mercedes đánh người sau va chạm' ở TP.HCM: Công an mời làm việc

Ngày 15.2, lãnh đạo Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, liên quan vụ "tài xế Mercedes đánh người sau va chạm", Công an P.Thạnh Xuân (Q.12) đã mời người đi xe máy và chủ xe ô tô lên làm việc.

Tuy nhiên, người đi Mercedes xin vắng mặt vì đang đi tỉnh, hẹn sẽ tới làm việc sau.

Vụ việc gây xôn xao mạng xã hội tối qua ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo tường trình ban đầu của anh N.T.T (37 tuổi, ngụ P.Thạnh Xuân) - người điều khiển xe Air Blade số 93L1 - 454.58, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 14.2.2025, anh chở con đi học về trên đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1 cũ) đi từ hướng cầu vượt Tân Thới Hiệp đến cầu Rạch Sâu 1 (đoạn thuộc KP.2, P.Thạnh Xuân).

Anh T. cho biết đang đi trong làn đường dành cho xe mô tô, thấy đoạn đường đang kẹt xe thì có 1 xe ô tô hiệu Mercedes màu trắng biển số 51L - 534.24 chạy cùng làn. Được một đoạn, anh T. chạy xe mô tô lên phía trước đầu xe ô tô này dừng lại và nói người đàn ông điều khiển xe ô tô rằng: "Anh chạy xe hết làn xe máy, xe chạy phía sau không lên được".

Anh T. bị chảy máu cằm sau khi 2 bên xô xát ẢNH CẮT TỪ CLIP

Người đàn ông điều khiển Mercedes bước ra khỏi xe trả lời: "Xe ô tô kia bị hư nên chạy xe làn đường này, mày chặn đầu xe tao, mày chặn lầm người". Hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát.

Anh T. cho biết, tài xế Mercedes dùng tay đấm vào cằm anh chảy máu, đấm vào mặt khiến mặt anh bị sưng. Anh T. dùng tay đánh lại và được người dân can ngăn. Sau đó, hai người tự giải tán đi về.

Hiện Công an P.Thạnh Xuân đang phối hợp Công an P.Thới An mời chủ xe ô tô hiệu Mercedes màu trắng biển số 51L - 534.24 đến làm việc vào đầu tuần sau.

Lãnh đạo Đội CSGT Bình Triệu, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM thông tin thêm, sự việc xảy ra trên làn đường hỗn hợp, không phải làn đường dành riêng xe 2 bánh.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chiều tối 14.2, mạng xã hội xuất hiện bài đăng có nội dung: "Va chạm xe đánh xe máy chảy máu", kèm theo là hình ảnh và clip một người đàn ông đang chở con đi học về bị chảy máu cằm, dừng xe sát lề có chiếc ô tô Mercedes.

Bài đăng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, nhiều người đề nghị cần xử nghiêm những ai có "thói hung hăng" khi tham gia giao thông, một số ý kiến khác cho rằng cần xác minh rõ đầu đuôi câu chuyện.