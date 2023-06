Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Lời kể của những con tin sau khi được giải cứu

Những ngày qua, nhiều người dân buôn Kpung, xã Hòa Hiệp, H.Cư Kuin (Đắk Lắk) đã đến hỏi thăm, chúc mừng Y Yưng Bkrông (18 tuổi); Điểu Nguyên (32 tuổi) và Y Dũn Bkrông (19 tuổi) vừa được công an giải cứu, đưa về nhà bình an sau khi bị nhóm nghi phạm tấn công trụ sở xã bắt giữ làm con tin.

"Không dám ngủ vì sợ bị bắn"

Y Yưng kể lại, rạng sáng 11.6, anh cùng anh Y Dũn, Điểu Nguyên và 3 công nhân khác ngủ trong lán trại của công trình giao thông đang thi công ở xã Ea Ktur thì nghe tiếng súng nổ.

Vừa choàng tỉnh, Y Yưng bị một viên đạn sượt qua ngực làm chảy máu. Anh loạng choạng ôm vết thương, chưa kịp định thần thì một toán khoảng 20 người bịt mặt mang theo súng xông vào lán. Chúng đấm đá, khống chế, đập hết điện thoại của Y Yưng và các công nhân rồi bắt mọi người lái máy múc, đem các trụ bê tông ra chặn đường.

Y Yưng bị nhóm nghi phạm bắn, viên đạn làm thủng áo, sượt qua ngực, gây vết thương nhẹ HOÀNG BÌNH

Một lúc sau, nhóm người bịt mặt bắt ép Y Yưng cùng Y Dũn và Điểu Nguyên lên xe máy đi theo làm con tin; 3 công nhân còn lại quỳ xin và may mắn được tha. "Chạy được khoảng 3 km thì có một vài xe hết xăng, nhóm đối tượng vứt xe ở rẫy cà phê, ép chúng tôi vào giữa đoàn để khống chế, dẫn theo và dọa ai chạy sẽ bắn. Chúng dẫn chúng tôi qua nhiều rẫy cà phê rồi lên một khu đồi", Y Yưng nhớ lại.

Đến chiều 11.6, khi lực lượng công an vây ráp, nhóm đối tượng bỏ chạy tán loạn, anh Y Yưng và Điểu Nguyên nhân cơ hội đó chạy ngược về hướng có công an và được giải cứu.

Còn Y Dũn, khi công an truy quét, một số đối tượng chạy thoát và khống chế anh này buộc đi theo làm con tin. Đến chiều 14.6, công an mới giải cứu được Y Dũn. Đêm 14.6, Y Dũn được đưa về bàn giao cho UBND xã Hòa Hiệp và về buôn Kpung.



Điểu Nguyên, Y Dũn và Y Yưng (từ trái qua) được công an giải cứu, đưa về nhà an toàn HOÀNG BÌNH

Với vẻ mặt xanh xao, gầy gò sau nhiều ngày mất ngủ, anh Y Dũn kể, trong suốt quá trình bị bắt làm con tin, anh luôn bị nhóm đối tượng quây xung quanh, ngay cả đi vệ sinh cũng phải xin phép và có người giám sát. "Từ khi bị bắt làm con tin, mấy ngày liền tôi không dám ngủ vì cứ chợp mắt là lại sợ mình bị bắn", Y Dũn kể.

Khi nhóm nghi phạm đầu tiên bị bắt, các đối tượng còn lại yêu cầu Y Dũn đi theo nhưng không được giẫm vào đất ướt, không giẫm lên cỏ, chỉ đi trên đất khô nhằm không để lại dấu vết. "Bị ép theo, tôi sợ mình sẽ bị nhóm người lạ giết, sẽ không còn cơ hội về với cha mẹ, với buôn làng. May sao, chiều 14.6, tôi được công an giải cứu, nhóm người bắt tôi làm con tin cũng bị bắt", Y Dũn kể.

Bị cư dân mạng hiểu nhầm thành tội phạm

Được sự động viên của bà con và chính quyền địa phương, tinh thần của 3 người bị bắt làm con tin trở về đã dần ổn định. Tuy nhiên, cả 3 người bị một số tài khoản mạng xã hội hiểu nhầm và đưa nhầm hình ảnh của mình với chú thích là các đối tượng gây ra vụ việc tấn công vào trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur hôm 11.6.

Điểu Nguyên giãi bày: "Khi công an giải cứu, do tình huống khẩn cấp nên tôi và Y Yưng được đưa lên xe có công an hỗ trợ chở về trụ sở. Trên đường về có người nào đó chụp ảnh, hiểu nhầm, bảo chúng tôi là tội phạm và đăng lên mạng. Nhiều tài khoản cũng chia sẻ, đăng lại thông tin nói tôi là tội phạm. Họ hàng, bạn bè ở xa cũng liên tục gọi cho gia đình, hỏi tôi tại sao lại đi theo kẻ xấu nên tôi rất bức xúc, chịu nhiều áp lực. Tôi sẽ nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ để các tài khoản xóa bỏ hình ảnh sai lệch về mình".

Điểu Nguyên (bên trái) và Y Yưng cho biết đang bị cư dân mạng hiểu nhầm là tội phạm HOÀNG BÌNH

Bà H'Lưm Bkrông (44 tuổi, mẹ Y Yưng) động viên, khuyên con trai bình tâm, chuyện hiểu nhầm sẽ từ từ được giải quyết. "Lúc hay tin con bị bắt làm con tin, tôi khóc riết, chẳng buồn ăn uống. Giờ con được công an giải cứu bình an trở về, tôi cảm kích, biết ơn các chiến sĩ. Chuyện bị đăng nhầm hình ảnh chắc do ai đó vô tình, từ từ chính quyền sẽ giải quyết. Mẹ con được đoàn tụ là tôi hạnh phúc rồi", bà H'Lưm chia sẻ.

Ông Bạch Đình Bắc, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp, xác nhận Y Yưng, Điểu Nguyên và Y Dũn là các công dân bị nhóm đối tượng bắt làm con tin, được công an giải cứu an toàn và bàn giao về địa phương. Qua nắm bắt, chính quyền nhận được phản ánh của 3 công dân trên về việc họ bị một số tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh không đúng sự thật. "Chúng tôi động viên 3 công dân ổn định tinh thần. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an xã nắm bắt, ghi nhận thông tin và hướng dẫn 3 công dân các bước, biện pháp bảo vệ hình ảnh cá nhân theo quy định. Ngay từ khi xảy ra vụ việc, các cấp chính quyền đã có cảnh báo rộng rãi, yêu cầu người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh khi chưa có kiểm chứng", ông Bắc nói.

Trước đó, rạng sáng 11.6, một nhóm đối tượng dùng súng tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur khiến một số cán bộ xã, cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh và bị thương. Ngoài ra, nhóm đối tượng còn sát hại 3 người dân và bắt 3 người dân khác làm con tin. Theo thông tin từ Bộ Công an, hiện lực lượng chức năng cùng người dân đã bắt giữ hơn 50 nghi phạm, trong đó có 3 nghi phạm ra đầu thú. Bộ Công an yêu cầu và kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.