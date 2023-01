Vụ thác loạn ở Hà Nội: Đề xuất phạt 1 quán karaoke 188 triệu đồng

Liên quan đến loạt bài điều tra "Thác loạn tại quán karaoke không đảm bảo PCCC" do Báo Thanh Niên đăng tải, mới đây, UBND Q.Ba Đình đã có văn bản báo cáo, đề xuất UBND TP.Hà Nội áp dụng chế tài 188 triệu đồng đối với Công ty TNHH du lịch và thương mại Hà Trung, pháp nhân quản lý cơ sở karaoke Ngân Hà (tại ngõ 81 Láng Hạ. P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội).

Nữ nhân viên quán karaoke Ngân Hà uốn éo trong tình trạng khỏa thân trước mặt khách vào chiều 3.1 PV

Cụ thể, UBND Q.Ba Đình xác định, Công ty TNHH du lịch và thương mại Hà Trung đã vi phạm hành chính 2 lỗi: Không thực hiện văn bản yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan có thẩm quyền (vi phạm điểm b, khoản 2 điều 30 nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31.12.2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình); bao che cho các hoạt động nhảy múa thoát y tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm khoản 5, điều 16 nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29.3.2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo.

Biển cảnh báo cùng hàng rào của lực lượng chức năng trước cơ sở karaoke Ngân Hà PV

UBND Q.Ba Đình đề xuất tổng mức phạt cho 2 lỗi trên là 188 triệu đồng. Ngoài ra, áp dụng khoản 6, điều 16 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 20.3.2021 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo, Công ty TNHH du lịch và thương mại Hà Trung có thể chịu "hình thức phạt thức bổ sung" là bị tước quyền sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường từ 18 - 24 tháng.

Trước đó, tháng 9.2022, UBND P.Thành Công phối hợp Công an Q.Ba Đình tiến hành kiểm tra, lập biên bản ghi nhận các lỗi của cơ sở karaoke Ngân Hà. Ngày 16.9.2022, Công an Q.Ba Đình ban hành văn bản kiến nghị thực hiện đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại quán, yêu cầu chủ cơ sở tạm dừng mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke để khắc phục các tồn tại về PCCC.

Đến ngày 13.10.2022, UBND P.Thành Công ra thông báo yêu cầu cơ sở khắc phục các tồn tại về PCCC; trong thời gian khắc phục phải tạm dừng kinh doanh, yêu cầu ký cam kết chấp hành.



UBND P.Thành Công khẳng định, từ ngày 15.9.2022, các lực lượng gồm: công an phường, bảo vệ dân phố, đoàn thể… đã thường xuyên nhắc nhở, giám sát, kiểm tra việc chấp hành của cơ sở. Công an phường đã thông báo, lắp rào chắn để cảnh báo cho khách hàng, người dân không đi hát karaoke tại cơ sở này.

Như Thanh Niên đã phản ánh, trong bối cảnh vừa qua xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, dịch vụ khiêu dâm tại các quán karaoke hoạt động “chui” ở Hà Nội vẫn diễn ra.



Sau gần 1 tháng điều tra, PV ghi nhận thực trạng này xảy ra tại quán karaoke Paris Club (502 Kim Giang, xã Thanh Liệt, H.Thanh Trì, Hà Nội) và quán karaoke Ngân Hà. Giá được báo từ 2 - 2,5 triệu đồng/người trong 45 phút.



Hoạt động này xảy ra ngay giữa thủ đô, vào đúng thời điểm quán đóng cửa do các quy định về PCCC. Dù có đủ các cơ quan chức năng như công an, phường, quận… nhưng các đối tượng vẫn có thể cung cấp dịch vụ khiêu dâm như “động thiên thai” khiến nhóm PV Thanh Niên cảm thấy ngỡ ngàng.