Vũ Thảo My ra sao sau 'Ca sĩ mặt nạ'?

Vũ Thảo My theo đuổi phong cách quyến rũ khi trở lại hoạt động nghệ thuật

Sau thời gian ấp ủ, Vũ Thảo My chính thức giới thiệu đến khán giả album đầu tay mang tên 1.0. Dự án âm nhạc này cũng đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ sinh năm 1997.

Vũ Thảo My tiết lộ, album này gồm 9 ca khúc và được cô thể hiện bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Hầu hết những bài hát trong dự án đều do cô sáng tác và trình bày, đồng thời, cô còn hợp tác với nhạc sĩ Anh Quân trong khâu sản xuất để làm mới những màu sắc âm nhạc của mình.

Vũ Thảo My thừa nhận cô từng bỏ qua nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp

Thông qua những ca khúc mang giai điệu R&B và pop, Vũ Thảo My mong muốn khán giả hiểu được thông điệp Better Late Than Never (tạm dịch: trễ còn hơn là không bao giờ). Chia sẻ về album của mình, nữ ca sĩ 27 tuổi cho biết: "Một ca sĩ hoạt động nghệ thuật 10 năm mới ra album là quá trễ, tuy nhiên trễ còn hơn là không bao giờ. Đó cũng là lý do tôi lựa chọn thông điệp Better Late Than Never để truyền tải đến khán giả. Qua đó, tôi cũng muốn nói với mọi người rằng, sẽ chẳng bao giờ là quá trễ để bắt đầu theo đuổi đam mê và tìm kiếm màu sắc của chính mình". Album này sẽ chính thức được phát hành vào ngày 5.4 trên các nền tảng nhạc số.

Vũ Thảo My sinh năm 1997, cô từng đoạt giải quán quân Giọng hát Việt 2013 lúc chỉ mới 16 tuổi. Vì giành được giải thưởng lớn ở độ tuổi khá trẻ nên nữ ca sĩ 9X gặp nhiều áp lực và chông chênh trong việc định hướng sự nghiệp. Điều này khiến cô bỏ qua nhiều cơ hội để vụt sáng. Đến năm 2023, Vũ Thảo My gây ấn tượng khi xuất hiện trong chương trình Ca sĩ mặt nạ mùa 2 và nhận được sự yêu mến của khán giả.