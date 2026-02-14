Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Vũ Thảo My tái xuất nóng bỏng sau 'Em xinh'

Lạc Xuân
Lạc Xuân
14/02/2026 18:16 GMT+7

Sau thời gian dài ấp ủ, Vũ Thảo My chính thức tái xuất đường đua nhạc Việt với MV 'Từ từ thôi', đánh dấu sự trở lại sau hành trình tại 'Em xinh say hi'. Dự án mở ra màn kết hợp đáng chú ý giữa nữ ca sĩ cùng APJ.

Vũ Thảo My tái xuất nóng bỏng sau 'Em xinh' - Ảnh 1.

Sắc vóc nóng bỏng của Vũ Thảo My ở tuổi 29

Ảnh: NVCC

Sản phẩm Từ từ thôi tiếp nối hành trình âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân của Vũ Thảo My, nơi pop/R&B trở thành không gian để nữ ca sĩ phô diễn lợi thế lớn nhất. Ở ca khúc này, Vũ Thảo My không gồng mình khoe kỹ thuật, mà để cảm xúc dẫn dắt một cách gợi cảm, trưởng thành và có kiểm soát. Đây cũng là hình ảnh âm nhạc nữ ca sĩ theo đuổi trong giai đoạn mới, nữ tính, quyến rũ, tự do hơn và sẵn sàng lắng lại để đào sâu cảm xúc.

Đồng hành cùng Vũ Thảo My trong dự án lần này là APJ (tên thật Đoàn Văn Phúc, sinh năm 1997). Sự đối lập giữa một nữ ca sĩ mềm mại, giàu kỹ thuật và một APJ gai góc, phóng khoáng tạo nên sự cân bằng thú vị, giúp ca khúc vừa quyến rũ, vừa ma mị.

Vũ Thảo My tái xuất nóng bỏng sau 'Em xinh' - Ảnh 2.
Vũ Thảo My tái xuất nóng bỏng sau 'Em xinh' - Ảnh 3.

"Em xinh" 9X bắt tay APJ trong MV Từ từ thôi

Ảnh: NVCC

Chia sẻ về lý do không ra sản phẩm mới ngay sau chương trình Em xinh say hi, Vũ Thảo My cho biết cô muốn dành sự kỹ lưỡng tối đa cho âm nhạc của mình trước khi giới thiệu đến khán giả. Theo nữ ca sĩ, việc tận dụng sức nóng từ cuộc thi là một lợi thế, nhưng nếu ca khúc được ra mắt trong tâm thế gượng ép hay chỉ vì vội vàng, bản thân sẽ không thoải mái. Vì thế, điều quan trọng nhất với nữ ca sĩ vẫn là khi chính mình thấy bài hát đủ hay, đủ thuyết phục thì mới sẵn sàng phát hành.

"Từ từ thôi là ca khúc tôi và APJ cùng nhau chắp bút. Chúng tôi chỉ gặp nhau khoảng ba buổi trong phòng thu là đã hoàn thiện bài hát. Mọi thứ diễn ra rất thoải mái, tự nhiên và đầy cảm hứng. Tôi luôn đề cao sự tự nhiên ấy trong âm nhạc, bởi khi cảm xúc đến đúng lúc, mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều. Tôi mong khán giả cũng sẽ đón nhận ca khúc theo cách nó được tạo ra, nhẹ nhàng, vui vẻ và không hề gượng ép", nữ ca sĩ bày tỏ.

Vũ Thảo My tái xuất nóng bỏng sau 'Em xinh' - Ảnh 4.
Vũ Thảo My tái xuất nóng bỏng sau 'Em xinh' - Ảnh 5.

Vũ Thảo My cho thấy sự chuyển mình rõ nét trong cả phong cách thời trang lẫn định hướng âm nhạc sau hơn 10 năm làm nghề

Ảnh: NVCC

Vũ Thảo My tái xuất nóng bỏng sau 'Em xinh' - Ảnh 6.

Giọng ca sinh năm 1997 theo đuổi hình ảnh nóng bỏng và mạnh mẽ

Ảnh: NVCC

Ra mắt ngày 14.2, Từ từ thôi gia nhập đường đua âm nhạc mùa Valentine với những cảm xúc yêu trưởng thành và cuốn hút. Màn kết hợp giữa Vũ Thảo My và APJ được xem như "cú chạm" mở màn cho hành trình âm nhạc năm 2026 của nữ ca sĩ. Cô cho biết, pop/R&B vẫn là nền tảng chủ đạo, nhưng được đào sâu hơn về cảm xúc, cá tính nghệ sĩ và tinh thần sáng tạo. 

Tin liên quan

Ca sĩ Vũ Thảo My khoe dáng gợi cảm

Ca sĩ Vũ Thảo My khoe dáng gợi cảm

Xuất hiện tại một sự kiện, ca sĩ Vũ Thảo My thu hút mọi ánh nhìn nhờ phong cách thời trang gợi cảm nhưng không kém phần cá tính.

Khám phá thêm chủ đề

Vũ Thảo My APJ Em xinh Nóng bỏng ca sĩ Vũ Thảo My
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận