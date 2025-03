Vụ thu tiền bảo kê chợ Bình Điền: Họ hàng của Châu Phát Lai Em lãnh án

Ngày 26.3.2025, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án băng nhóm thu tiền “bảo kê” ở chợ Bình Điền.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Châu Phát Hùng (34 tuổi) 15 năm tù, Châu Phát Tuấn (37 tuổi) 4 năm tù, Dương Văn Thanh 9 năm tù, Danh Gol (29 tuổi) 8 năm tù, cùng về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Dương Văn Thanh (ảnh bên trên) và Danh Gol tại cơ quan công an CACC

Theo cáo trạng, từ tháng 9.2021 đến tháng 4.2023, các bị cáo Châu Phát Hùng, Châu Phát Tuấn, Dương Văn Thanh, Danh Gol, Lương Văn Phụng thường xuyên gây sự, cưỡng đoạt tiền của tiểu thương tại chợ Bình Điền.

Bị cáo Châu Phát Hùng và Châu Phát Tuấn đã đe dọa, ép buộc hai tiểu thương đưa tổng cộng 150 triệu đồng. Hùng còn cấu kết với bị cáo Dương Văn Thanh, Danh Gol và Lương Văn Phụng để uy hiếp, buộc người nhận vận chuyển hàng vào chợ phải nộp 15.000 đồng/thùng hàng bốc vác.

Theo quy định, xe tải chở hàng đến chợ không được vào bãi tập kết mà phải thuê người trung chuyển. Lợi dụng điều này, bị cáo Hùng cùng đồng phạm ép các chủ vựa và người vận chuyển phải chia tiền, nếu không sẽ bị cấm làm ăn. Hùng cử người giám sát, đếm số thùng hàng để thu tiền cuối buổi.

Bị cáo Dương Văn Thanh và Danh Gol theo dõi người vận chuyển, ghi đơn hàng, đếm số lượng, trong khi bị cáo Phụng trông hàng ở bãi tập kết. Công việc kéo dài từ 18 giờ hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau. Tiền thu được giao cho bị cáo Hùng, sau đó trích 200.000 - 300.000 đồng/ngày trả cho Phụng, phần còn lại chia đều.

Với hành vi này, các bị cáo đã chiếm đoạt của 2 bị hại, mỗi người 285.750.000 đồng.

Đối với bị can Lương Văn Phụng, do bị can này đã bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra và ra quyết định truy nã bị can.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tư, an toàn xã hội. Do đó cần phải có mức án nghiêm minh để giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.

Đáng chú ý, một số bị cáo trong nhóm này có mối quan hệ họ hàng với giang hồ khét tiếng Châu Phát Lai Em.