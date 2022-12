Vụ tổng giám đốc ‘ôm’ 5,2 tỉ đồng bỏ trốn: Di lý Hoàng Minh Toàn từ TP.HCM về Quảng Bình

Ngày 31.12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, ngày 30.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã dẫn giải bị can bị truy nã đặc biệt Hoàng Minh Toàn (45 tuổi, đăng ký thường trú tại Q.Gò Vấp, TP.HCM; Tổng giám đốc Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu) từ TP.HCM về địa phương để quy án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2022, Hoàng Minh Toàn ký kết hợp đồng đấu giá với Sở TN-MT tỉnh Quảng Bình, Chi Cục thi hành án Dân sự TP.Đồng Hới, Công ty MTV Lâm công nghiệp Long Đại, Công ty MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình để đấu giá đất, cây keo, mỏ cát…

Hoàng Minh Toàn đã nhận tiền đặt trước của người tham gia đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản theo quy định nhưng không trả lại tiền đặt trước cho những người tham gia sau khi kết thúc đấu giá. Toàn chiếm đoạt gần 5,2 tỉ đồng rồi bỏ trốn.





Ngày 20.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Toàn về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tiếp đó, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Hoàng Minh Toàn.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 27.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, bắt giữ Hoàng Minh Toàn khi bị can này đang lẩn trốn tại một khách sạn ở Q.6 (TP.HCM).