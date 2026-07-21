Vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến: Chữ ký trên di chúc 'khác chữ ký mẫu'

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM vừa công khai kết luận giám định chữ ký và kết quả thẩm định giá lại 2 bất động sản đang tranh chấp để các bên đương sự tiếp cận. Kết luận giám định xác định chữ ký tại mục "Testator Signature" (chữ ký người lập di chúc) trên tài liệu được cho là di chúc và các chữ ký mẫu mang tên ông Hoàng Đức Tiến (cố nghệ sĩ Đức Tiến) không phải do cùng một người ký ra.

Kết luận được đưa ra sau khi Luật sư Đỗ Văn Luận - Giám đốc Công ty Luật TNHH Lập Phương - phía bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mẹ cố nghệ sĩ Đức Tiến - bà Nguyễn Ngọc Anh đề nghị giám định chữ ký trên tài liệu di chúc

Nội dung kết luận thể hiện: "Chữ ký tại mục 'Testator Signature' trên tài liệu cần giám định ký hiệu A so với chữ ký dùng làm mẫu so sánh đứng tên Hoàng Đức Tiến trên các tài liệu ký hiệu từ M1 đến M7 là không phải do cùng một người ký ra".

Kết luận này được đưa ra sau khi phía bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mẹ cố nghệ sĩ Đức Tiến - bà Nguyễn Ngọc Anh đề nghị giám định chữ ký trên tài liệu di chúc. Việc yêu cầu giám định không nhằm đưa ra kết luận thay cơ quan xét xử, mà nhằm bảo đảm mọi tài liệu quan trọng đều phải được xác minh bằng phương pháp khách quan và khoa học.

Trong tranh chấp thừa kế, di chúc là chứng cứ đặc biệt quan trọng, bởi đây là căn cứ thể hiện ý chí định đoạt tài sản của người đã mất. Nếu chữ ký trên di chúc không phải do người để lại di sản ký, tính xác thực và hiệu lực pháp lý của tài liệu này sẽ trở thành vấn đề trọng tâm mà tòa án phải xem xét.

Tuy nhiên, cần khẳng định rằng kết luận giám định chữ ký chưa đồng nghĩa với việc tòa án đã tuyên bố di chúc giả mạo hoặc vô hiệu.

Việc đánh giá giá trị chứng cứ, xác định di chúc có hợp pháp hay không và quyết định phương thức phân chia di sản vẫn thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử.

Trong trường hợp di chúc bị xác định không hợp pháp hoặc không có giá trị pháp lý, di sản có thể được xem xét phân chia theo quy định về thừa kế theo pháp luật.

Khi đó, quyền lợi của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, trong đó có mẹ của người để lại di sản, sẽ được tòa án xem xét trên cơ sở quy định pháp luật và chứng cứ có trong hồ sơ.

Tháng 10.2025, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và xác định bản di chúc lập tại Mỹ là hợp pháp. Khối di sản của cố diễn viên Đức Tiến gồm 1 căn nhà tại phường Hiệp Bình trị giá khoảng 6,2 tỉ đồng và một thửa đất tại Long An (cũ) trị giá khoảng 1 tỉ đồng.

Hiện vụ án chưa có phán quyết cuối cùng.