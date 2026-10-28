Vụ trói trẻ mầm non gây rúng động Indonesia: 11 bảo mẫu lãnh án tù

Hãng AFP ngày 28.10 đưa tin tại phiên tòa diễn ra ở thành phố Yogyakarta (Indonesia), thẩm phán Sunaryanto nói rằng 11 bị cáo "đã được chứng minh có hành vi tham gia bạo hành, bỏ bê và sử dụng bạo lực với trẻ em một cách liên tục". Tòa tuyên phạt các nữ bảo mẫu mức án từ 2 - 3 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ trói trẻ mầm non ở Indonesia ngày 28.10 ẢNH: AFP

Vụ việc bị phanh phui hồi tháng 4 khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh nhiều trẻ em tại nhà trẻ Little Aresha nằm trên sàn nhà với tay chân bị trói chặt bằng giẻ lau. Hầu hết các bé đều dưới 2 tuổi. Lực lượng chức năng khi đó đã lập tức đóng cửa nhà trẻ này.

Cảnh sát phát hiện 20 đứa trẻ bị nhồi nhét trong một căn phòng chật hẹp chỉ khoảng 9 m2. Theo ước tính, hơn một nửa trong số khoảng 100 trẻ tại cơ sở này đã bị ngược đãi. Các bảo mẫu khai nhận đã trói một số trẻ để ngăn các bé làm phiền người khác. Họ cũng biện minh rằng cơ sở thiếu hụt nhân sự nên không có đủ người để chăm sóc và tắm rửa cho các bé.

Một phụ huynh tên Noorman Windarto nói với AFP rằng con trai ông từng bị trói và phải nhập viện nhiều lần vì viêm phổi, khi ông gửi con tại nhà trẻ trên, trong khi con gái ông thỉnh thoảng trở về nhà với những vết bầm tím trên người.

Tại phiên tòa ngày 28.10, nhiều phụ huynh đã bật khóc. Chị Imedia Dwi Anjani, mẹ của một bé 4 tuổi, bày tỏ sự bức xúc với bản án. "Những đứa trẻ này cần được trị liệu rất nhiều. Nhìn từ góc độ của những người làm cha mẹ, mức án hơn 2 năm tù đối với các thủ phạm là không công bằng", chị nói.

Ngoài 11 bảo mẫu, người quản lý nhà trẻ và người đứng đầu quỹ điều hành cơ sở này cũng đã bị bắt giữ và sẽ được đưa ra xét xử vào thời điểm khác.