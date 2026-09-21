Vụ trộm tinh vi lấy cắp hơn 800.000 con ong tại Úc

Truyền thông đưa tin khoảng 800.000 con ong trị giá hàng chục ngàn USD đã bị đánh cắp từ các trang trại ở vùng cực bắc bang Queensland. Báo The Guardian ngày 21.9 dẫn lời ông Tom Bidner, một người nuôi ong ở khu vực Atherton Tablelands, cho biết 44 tổ ong của 3 chủ cơ sở nuôi ong đã bị trộm. Với ước tính mỗi tổ chứa ít nhất 20.000 con, tổng số lượng bị mất cắp vượt quá 800.000 con.

Một người nuôi ong đang xử lý tổ ong tại thị trấn ở bang New South Wales, Úc hồi năm 2021 ẢNH: AFP

Vụ trộm gây thiệt hại lớn cho người nông dân. Đài ABC ở Úc cho hay người nuôi ong không chỉ mất tài sản mà còn mất nguồn thu từ các hợp đồng thụ phấn. Hiện đang là cao điểm mùa bơ ở cực bắc Queensland, do đó các tổ ong được đặt rải rác tại nhiều trang trại hoặc ven đường cao tốc để giúp cây thụ phấn. Việc thiếu hụt đàn ong cũng sẽ khiến các chủ vườn thất thu do chất lượng hoa giảm sút.

Cảnh sát địa phương nhận định thủ phạm chắc chắn là những người nuôi ong thương mại am hiểu nghề, chứ không phải dân nghiệp dư. Thùng nuôi ong thường có nhiều tầng, với tầng đáy là nơi chứa ong chúa và ấu trùng. Thay vì bê nguyên cả thùng dễ bị phát hiện, kẻ trộm chỉ dỡ nắp, nhấc các khung chứa ong chúa mang đi và chừa lại phần mật ong. Cuối cùng, chúng lắp ráp vỏ thùng rỗng về chỗ cũ. Bằng cách ngụy trang này, các tổ ong nhìn từ xa trông vẫn nguyên vẹn, khiến chủ trại không hề hay biết tài sản đã bị mất cắp cho đến khi kiểm tra trực tiếp.

Mật ong tiết ra từ một tổ nuôi ong ở bang New South Wales, Úc ẢNH: AFP

Trước đây, biện pháp an ninh duy nhất của các chủ trại là để bầy ong tự châm chích kẻ xâm nhập khiến chúng phải bỏ chạy. Tuy nhiên, mức độ tinh vi của vụ việc lần này đã cho thấy kẻ trộm đã lên kế hoạch tỉ mỉ.

Đáng nói, vụ việc xảy ra đúng thời điểm khu vực bị trộm vừa phát hiện sự xâm nhập của ký sinh trùng Varroa vào tuần trước. Chúng ký sinh lên ấu trùng và ong trưởng thành, làm suy giảm hệ miễn dịch của vật chủ, ngoài ra còn có nguy cơ lây truyền virus làm chết cả đàn ong. Theo giáo sư Megan O’Mara từ Đại học Queensland, nước Úc đã chi hơn 100 triệu USD để ngăn chặn loại ký sinh trùng này lây lan kể từ năm 2022, tuy nhiên sau hơn 1 năm đã phải từ bỏ mục tiêu diệt tận gốc loài Varroa do quá trình này rất khó khăn và tốn kém.