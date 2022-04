Vụ 'trùm giang hồ Bến Tre' Tửng Em bị chém tử vong: Khởi tố 3 bị can

Liên quan vụ "trùm giang hồ Bến Tre" Tửng Em bị chém tử vong trên đường, chiều 28.4, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi giết người.

Theo Công an tỉnh Bến Tre, vụ án sát hại "trùm giang hồ Bến Tre", tức Lưu Hoài Tâm (biệt danh Tửng Em, 49 tuổi, ngụ TP.Bến Tre) có tính chất phức tạp, có tổ chức và liên quan đến nhiều đối tượng. Vì vậy, Cơ quan CSĐT tạm thời chưa công khai danh tính của các bị can đã bị khởi tố, cũng như một số đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Bên cạnh đó, nhiều đối tượng liên quan từ lời khai của các bị can vẫn đang lẩn trốn nên không công khai danh tính của các bị can để tránh “bứt dây động rừng”. Công an tỉnh Bến Tre còn cho biết, bị can Đ.Q.T. (32 tuổi) đóng vai trò rất quan trọng trong vụ tổ chức giết người này.

Trước đó, trong 2 ngày 25, 26.4, cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre đã phong tỏa một ngôi nhà được xác định là sào huyệt của nhóm sát thủ giết Tửng Em tại xã Tân Thành Bình, H.Mỏ Cày Bắc. Sau khi khám xét, công an đã bắt được nhiều nghi phạm liên quan vụ án đang lẩn trốn tại đây.





Như Thanh Niên đã thông tin, qua trích xuất hình ảnh camera xung quanh hiện trường, khoảng 22 giờ ngày 14.4, ông Lưu Hoài Tâm (biệt danh Tửng Em) chạy xe máy trên đường Đồng Văn Cống, TP.Bến Tre đến trước cửa một quán karaoke thì bị ô tô màu đen 4 chỗ tông từ phía sau khiến ông ngã nhào.

Ngay lập tức, 3 người trên ô tô bước xuống, cầm dao chém liên tiếp vào người ông Tửng Em. Trong khi chém, một người trong nhóm còn kéo xe máy của ông lên lề để không gây ảnh hưởng giao thông.

Ông Tửng Em bỏ chạy lên vỉa hè quán karaoke thì ngã xuống và bị nhóm người đuổi tới chém thêm nhiều nhát vào chân. Các hung thủ sau đó lên ô tô bỏ đi. Nạn nhân được người dân đưa vào Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Tửng Em là một tay "giang hồ" thuộc hàng "anh chị" trong nhiều năm qua tại tỉnh Bến Tre. Gần đây, Tửng Em nợ một số tiền lớn của một người khác ở TP.Bến Tre và có mâu thuẫn với chủ nợ. 3 năm trước, Tửng Em “lấn sân” sang tỉnh Tiền Giang để hoạt động tại một số “trường gà” và xảy ra xung đột, kết quả Tửng Em bị thương rất nghiêm trọng và may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hàng ngày, Tửng Em thường lân la ở các tụ điểm cờ bạc chui trên địa bàn tỉnh Bến Tre để cá cược. Những lúc thua độ, Tửng Em thường mâu thuẫn với người khác.