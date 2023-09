Vụ trưởng công an xã 'xin tiền' chủ quán bida: Đã xin lỗi người tố cáo

Ngày 23.9 trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Thái Hiền, Trưởng công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết, liên quan vụ người dân tố cáo một trưởng công an xã trên địa bàn H.Long Hồ "xin tiền đi học", đơn vị đã xác định người bị tố cáo là trung tá T.M.T, Trưởng công an xã Bình Hòa Phước (H.Long Hồ). Và trung tá T. đã có phát ngôn không chuẩn mực.

Hình ảnh trung tá T.M.T có những lời nói thiếu chuẩn mực với chủ bàn bida CẮT TỪ CLIP

"Đơn vị đã yêu cầu trung tá T. kiểm điểm có Đảng ủy, UBND xã dự; đã gặp gỡ người tố cáo xin lỗi vì phát ngôn không chuẩn mực và đã được người tố cáo chấp nhận", thượng tá Nguyễn Thái Hiền nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, ông L.T.H (ngụ H.Long Hồ - chủ một quán bida trên địa bàn huyện) cho biết từ lúc cơ sở bida của ông đi vào hoạt động thì ông T., trưởng công an xã, thường xuyên đến chơi bida cùng bạn bè.

Chiều 26.8, ông T. đã uống rượu bia cùng một người khác rồi đến quán của ông H. chơi bida. "Lúc này, tôi và một người em ngồi xem 2 vị này chơi. Sau đó, ông T. lại gần tôi gợi ý xin tiền để đi học. Do gần đây làm ăn khó khăn nên tôi từ chối. Thấy vậy, ông T. chửi thề rồi đứng dậy, dọa sẽ cho đóng cửa quán bida của tôi", ông H. nói.

Ông H. cho biết mình cảm thấy bức xúc nên quyết định trích xuất hình ảnh camera an ninh của quán để trình báo đến lãnh đạo Công an H.Long Hồ, đề nghị xử lý vị trưởng công an xã.

Theo tìm hiểu từ địa phương, hiện trung tá T.M.T. đang học văn bằng 2 tại Trường ĐH An ninh nhân dân, đã ủy quyền điều hành công việc của trưởng công an xã lại cho phó trưởng công an xã từ ngày 12.8 đến hết ngày 31.12.2023.