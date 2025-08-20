Vụ Trương Mỹ Lan: Thi hành án dân sự TP.HCM thông báo quan trọng việc chi tiền

Thi hành án dân sự TP.HCM đang tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm theo bản án hình sự sơ thẩm ngày 17.10.2024 của TAND TP.HCM và bản án phúc thẩm ngày 21.4.2025 của TAND cấp cao tại TP.HCM.

Theo đó, có nội dung: buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.000 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Đối với các mã trái phiếu khác không nằm trong bản án tòa án đã xét xử, Thi hành án dân sự TP.HCM không tổ chức thi hành án và không thực hiện việc chi tiền thi hành án.

Quá trình tổ chức thi hành án, Thi hành án dân sự TP.HCM đã thanh toán đợt 1 với tổng số tiền hơn 7.400 tỉ đồng, trong đó bao gồm: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ hơn 1.460 tỉ đồng; Thi hành án dân sự TP.HCM trực tiếp tổ chức thi hành thu được 6.000 tỉ đồng.

Ngày 25.6 - 15.7, Thi hành án dân sự TP.HCM chi trả cho hơn 41.440 trái chủ với số tiền hơn 7.250 tỉ đồng, mỗi người được nhận theo theo tỷ lệ hơn 24%.

Ngày 17.7, cơ quan này cũng đã thanh toán đợt 2 số tiền hơn 690 tỉ đồng cho hơn 41.440 trái chủ (hồ sơ đủ điều kiện đã được phê duyệt) theo tỷ lệ hơn 2,4%.

Theo bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM, bà Trương Mỹ Lan bị tuyên phạt mức án tử hình ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngày 15.8, Thi hành án dân sự TP.HCM chi trả cho đợt 1 và đợt 2 đối với các trường hợp trái chủ bổ sung thông tin tài khoản hoặc cung cấp thông tin mới.

Sau khi chi trả đợt 1 và đợt 2, Thi hành án dân sự TP.HCM tiếp tục xử lý tài sản và thu được số tiền hơn 376 tỉ đồng. Ngày 20.8, đã thực hiện thanh toán đợt 3 cho hơn 42.100 trái chủ theo tỷ lệ 1,25% trên số tiền được thi hành án còn lại.

Thi hành án dân sự TP.HCM đã thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 967 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả.

Tại đợt thanh toán lần 3, Thi hành án dân sự TP.HCM tạm thời chưa thực hiện thu phí thi hành án do nhận được nhiều đơn của trái chủ đề nghị xem xét không thu phí thi hành. Đối với đề nghị trên, cơ quan này đã báo cáo và xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc miễn phí thi hành án cho toàn bộ trái chủ, khi có kết quả trả lời sẽ thông tin cho các trái chủ được biết.

Hiện Thi hành án dân sự TP.HCM tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà Lan.

Đồng thời, Thi hành án dân sự TP.HCM yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm 2 giai đoạn. Khi có kết quả xử lý tài sản và ngân hàng chuyển tiền về, cơ quan thi hành án sẽ tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo.

Thi hành án dân sự TP.HCM đề nghị người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không truy cập vào các đường link không chính thống. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tại các kênh thông tin chính thức của Thi hành án dân sự TP.HCM, không tụ tập đông người, nhằm tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệnh, không chính xác.