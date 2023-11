Vụ tung tin mang súng lên máy bay: Người vi phạm bồi thường nếu có thiệt hại

Hành khách nói 'mang súng lên máy bay', chuyến bay delay 2 giờ

Chiều 8.11, Thanh Niên thông tin Cảng vụ Hàng không Miền Trung có thông cáo báo chí liên quan việc hai hành khách nói "mang súng lên máy bay" trên chuyến bay từ TP.Đà Nẵng đi TP.Hà Nội vào đêm 7.11.



Sân bay Đà Nẵng NGUYỄN TÚ

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 ngày 7.11, trên chuyến bay VN186 bay chặng Đà Nẵng - Hà Nội. Khi chuyến bay chuẩn bị cất cánh tại sân bay Đà Nẵng thì phải dừng khẩn cấp vì tiếp viên nghe hai hành khách 29A và 30D nói chuyện với nhau về việc có cất súng trong hành lý.

Cơ trưởng đã quyết định giữ hai hành khách, lập biên bản và yêu cầu lực lượng an ninh hỗ trợ, xử lý tình huống trên khi máy bay chuẩn bị cất cánh.

Sau đó, Cảng vụ Hàng không Miền Trung yêu cầu lực lượng an ninh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng áp giải hai hành khách xuống khỏi máy bay. Đồng thời tái kiểm tra an ninh với toàn bộ hành khách, hành lý xách tay trên chuyến bay VN186 và lục soát máy bay.

Đến 21 giờ cùng ngày, kết thúc quá trình lục soát máy bay, hành khách, hành lý nhưng không phát hiện vật phẩm nguy hiểm hay chất cấm, chất nổ. 21 giờ 56 ngày 7.11, chuyến bay VN186, chặng bay Đà Nẵng - Hà Nội tiếp tục hành trình.

Sáng 9.11, nguồn tin của PV Thanh Niên xác nhận một trong 2 người tung tin mang súng khiến máy bay delay 2 giờ là trung tá Công an tỉnh Thái Bình, tên Lê Xuân Quang, Phó phòng An ninh mạng Công an Thái Bình. Và hiện người này đang đi học.

Vi phạm điều cấm trong hoạt động hàng không

Luật sư Nguyễn Tiến Hiểu (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết việc 2 hành khách tung tin mang súng lên máy bay trong chuyến bay từ TP.Đà Nẵng đi TP.Hà Nội vừa qua là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng rất lớn không chỉ riêng hãng hàng không mà còn ảnh hưởng đến nhiều người khác trên cùng chuyến bay.

"Hành vi trên vi phạm điều cấm trong hoạt động hàng không dân dụng được quy định tại điểm o, khoản 1, Điều 12 luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2014, khi đe dọa, uy hiếp an toàn bay, gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người khác trong tàu bay", luật sư Hiểu cho hay.

Theo luật sư Nguyễn Tiến Hiểu, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng mà hành vi này gây ra để xử lý trách nhiệm của người vi phạm một cách tương xứng.

Ngoài ra, người thực hiện hành vi trái pháp luật còn phải chịu trách nhiệm bồi thường về mặt dân sự nếu như có thiệt hại thực tế xảy ra từ chính hành vi đó. Cụ thể, việc chậm chuyến, hủy chuyến làm phát sinh thiệt hại của hãng hàng không thì căn cứ vào thiệt hại đó, hãng hàng không có thể yêu cầu, khởi kiện hành khách vi phạm để đòi bồi thường thiệt hại.

"Nếu việc hãng hàng không chậm chuyến làm phát sinh nghĩa vụ bồi thường cho những hành khách còn lại như lo chỗ ăn, chỗ ở hoặc trả lại tiền vé vì khách không còn nhu cầu vận chuyển nữa…Tất cả những thiệt hại đó đều có nguyên nhân trực tiếp từ hành vi trái pháp luật của 2 vị khách này, nên hãng hàng không đều có thể yêu cầu/khởi kiện buộc người vi phạm phải bồi thường theo quy định tại Điều 584, Bộ luật Dân sự 2015", luật sư Hiểu phân tích.

Bên cạnh đó, theo luật sư Nguyễn Danh Huế (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) hành vi đe dọa, công bố thông tin sai sự thật về việc có súng trên máy bay là hành vi vi phạm khoản 7, Điều 26 của Nghị định 162/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, vì vậy hành vi trên có thể sẽ bị xử phạt từ 15 - 20 triệu đồng.

"Nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, hậu quả xảy ra đã đến mức phải xử lý hình sự hoặc đã gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì có thể bị xử lý hình sự, bị khởi tố, điều tra theo Điều 318 của bộ Luật hình sự năm 2015 về tội gây rối trật tự công cộng", luật sư Nguyễn Danh Huế nhấn mạnh.



Đối với thông tin một trong 2 người vi phạm đang là Phó phòng An ninh mạng của Công an Thái Bình, luật sư Huế còn cho rằng hành khách này không những vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động hàng không dân dụng, mà còn vi phạm điều lệ Đảng cũng như luật Công an Nhân dân, khi không gương mẫu, mà có những hành vi vi phạm.