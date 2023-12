Vụ Vạn Thịnh Phát: Các bị can nộp khắc phục cả ngàn tỉ đồng

Như Thanh Niên đã đưa tin, Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 86 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.



Trong số này, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị truy tố về 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát T.N

80 bị can ăn năn hối cải, thành khẩn nhận tội

Theo cáo buộc, để có nguồn vốn duy trì hoạt động cho "đế chế" Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan tiến hành thâu tóm SCB nhằm xây dựng kênh huy động vốn. Với việc sở hữu tới hơn 91,5% cổ phần SCB, bà Lan nắm quyền lực tuyệt đối tại ngân hàng này.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn từ SCB.

Trong đó, từ ngày 1.1.2012 đến ngày 31.12.2017, bà Lan chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau, hiện còn dư nợ hơn 132.000 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi. Hành vi này gây thiệt hại cho SCB hơn 64.000 tỉ đồng, phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tiếp đó, từ ngày 9.2.2018 đến ngày 7.10.2022, bà Lan chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của SCB số tiền hơn 304.000 tỉ đồng, qua đó gây thiệt hại cho SCB hơn 129.000 tỉ đồng, phạm tội tham ô tài sản.

Viện KSND tối cao xác định, trong số 86 bị can, trừ bà Trương Mỹ Lan và 5 bị can bị truy tố vắng mặt, 80 bị can còn lại trong vụ án đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phần tình tiết giảm nhẹ, nội dung cáo trạng cũng không thể hiện bà Lan đã khắc phục hậu quả đối với sai phạm mà mình gây ra.

Bị can Trương Mỹ Lan (trái) và Trương Huệ Vân tại thời điểm bị bắt CACC

Nộp lại cả trăm tỉ đồng nhận hối lộ

Để che giấu tình trạng đặc biệt yếu kém về tài chính và những sai phạm tại SCB, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã tìm đến bà Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Ngân hàng Nhà nước), là trưởng đoàn thanh tra tại SCB, để nhờ giúp đỡ.



Theo chỉ đạo của bà Lan, ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc SCB, đã đưa quà, tiền bồi dưỡng cho các thành viên trong đoàn thanh tra. Chỉ tính riêng bà Nhàn, ông Văn đã đưa số tiền lên tới 5,2 triệu USD, tương đương 118 tỉ đồng.

Nhận tiền, bà Nhàn bao che, bưng bít cho sai phạm của SCB và bà Lan, do đó bị truy tố tội nhận hối lộ.

Viện KSND tối cao ghi nhận bà Nhàn đã tự nguyện nộp 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Ngoài bà Nhàn, nhiều bị can là cán bộ đoàn thanh tra cũng nộp lại số tiền lớn. Điển hình như ông Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước) nộp 390.000 USD; bà Nguyễn Thị Phụng (cựu Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) nộp 20.000 USD và 210 triệu đồng…

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc gây thiệt hại cho SCB cả trăm ngàn tỉ đồng T.N

Cháu gái và chồng bà Trương Mỹ Lan nộp tiền khắc phục

Vẫn theo cáo trạng, không chỉ các bị can thuộc nhóm cựu cán bộ, nhiều bị can liên quan đến "hệ sinh thái" Vạn Thịnh Phát cũng chủ động khắc phục nhiều tỉ đồng.

Trong số này, bị can Trương Huệ Vân (cháu gái bà Trương Mỹ Lan, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor) đã khắc phục hơn 1 tỉ đồng và 3.000 USD.

Cơ quan tố tụng xác định, thực hiện yêu cầu của bà Trương Mỹ Lan, bà Trương Huệ Vân chỉ đạo cấp dưới thành lập 52 pháp nhân mới và phối hợp với nhân viên SCB để lập hồ sơ vay vốn.

Bà Vân còn chỉ đạo nhân viên tại 4 công ty phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn để sử dụng vào hoạt động kinh doanh, nhưng do hoạt động kinh doanh của các công ty thua lỗ nên bà Vân sử dụng tiền từ các khoản vay khác của các pháp nhân, cá nhân khác tại SCB để trả nợ.

Một cái tên đáng chú ý khác là ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square) đã khắc phục 1 tỉ đồng.

Hoặc như bị can Dương Tấn Trước (Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt) sau khi khởi tố vụ án cũng đã trả cho SCB hơn 813 tỉ đồng, đồng thời xin được nộp lại hơn 2.200 tỉ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan. Bị can đã nộp khắc phục hơn 52 tỉ đồng…

"Đại gia" Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng của bà Trương Mỹ Lan T.N

"Đại gia" Nguyễn Cao Trí khắc phục bao nhiêu tiền?

Cáo trạng xác định, ông Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella) nhiều lần nhận của bà Trương Mỹ Lan tổng số tiền 1.000 tỉ đồng.

Việc nhận tiền phục vụ cho 3 mục đích: chuyển nhượng 31,22% vốn điều lệ Công ty CP Cao su công nghiệp do ông Trí sở hữu, chuyển nhượng vốn điều lệ Công ty CP Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại H.Hải Hà (Quảng Ninh).

Tuy nhiên, sau khi bà Lan bị bắt, ông Trí chỉ đạo người của mình soạn thảo các văn bản thanh lý hợp đồng với phía bà Lan, ghi lùi ngày để hợp thức hóa.

Việc ông Trí tự ý lập các văn bản thanh lý bị cáo buộc là nhằm chiếm đoạt số tiền 1.000 tỉ đồng của bà Lan. Do đó, bị can này bị truy tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, ông Nguyễn Cao Trí đã nộp khắc phục hơn 657 tỉ đồng và hơn 3,3 triệu USD.