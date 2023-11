Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu cục trưởng NHNN bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.



Bị can Trương Mỹ Lan (trái) tại thời điểm bị bắt BỘ CÔNG AN

Trong số này, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố 3 tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản.

Nhóm bị can còn lại bị đề nghị truy tố về các tội: tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, trong số các bị can, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước (NHNN), bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.

Bà Nhàn là trưởng đoàn và là người chỉ đạo đoàn thanh tra chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra Ngân hàng SCB. Tuy nhiên, bị can này đã nhận tiền từ Ngân hàng SCB (thông qua ông Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc) số tiền lên tới 5,2 triệu USD, tương đương hơn 118 tỉ đồng.

Thông qua hành vi nhận hối lộ, bà Nhàn bao che, bưng bít cho sai phạm của Ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan. Bị can chỉ đạo cấp dưới, bỏ ra ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần 38.000 tỉ đồng, trích lập dự phòng rủi ro hơn 18.700 tỉ đồng…; nhằm mục đích có lợi cho Ngân hàng SCB để hợp thức, đưa vào báo cáo đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra và báo cáo Chính phủ.

Bà Nhàn còn bị cáo buộc báo cáo không trung thực, không đầy đủ, sai lệch kết quả thanh tra theo hướng giảm nhẹ sai phạm; tạo điều kiện giúp Ngân hàng SCB tiếp tục tái cơ cấu.

Hành vi này khiến NHNN, Chính phủ không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Khởi tố thêm nhiều bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Truy nã 7 người

Ngoài 3 tội danh đã bị đề nghị truy tố, bà Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu, nhưng hiện cơ quan điều tra đã tách vụ án để xử lý sau. Trong hành vi này, bước đầu cơ quan chức năng xác định bà Lan và đồng phạm lừa đảo 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư.

Cũng liên quan đến vụ án, mới đây, Bộ Công an phát lệnh truy nã 7 bị can, do xác định những người này đã bỏ trốn.

Những người bị truy nã gồm: Nguyễn Thị Thu Sương (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB), Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB), Chiêm Minh Dũng (cựu Phó tổng giám đốc SCB), Trầm Thích Tồn (cựu Thành viên Hội đồng quản trị SCB), Sun Henry Ka Ziang (Thành viên Hội đồng quản trị SCB, quốc tịch Trung Quốc), Lam Lee George (cựu Thành viên Hội đồng quản trị SCB) và Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB).

7 bị can trên bị điều tra về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tham ô tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Cơ quan điều tra kêu gọi các bị can đầu thú để hưởng lượng khoan hồng, nếu không ra trình diện coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị truy tố, xét xử.