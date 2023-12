Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 1 triệu tỉ 'rút ruột' từ SCB, liệu có thu hồi được?

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB và các đơn vị liên quan, Viện KSND tối cao truy tố 86 bị can. Trong số này, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.



Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút hơn 1 triệu tỉ đồng từ SCB

Số tiền tham ô lớn nhất từ trước tới nay



Theo cáo buộc, trong vòng 10 năm, từ 2012 - 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã rút hơn 1 triệu tỉ đồng từ SCB. Tiền được giải ngân để phục vụ cho hoạt động của "hệ sinh thái" Vạn Thịnh Phát và mục đích cá nhân của bà Lan.



Do phần lớn khoản vay được lập bằng hồ sơ khống, tài sản đảm bảo không đủ giá trị pháp lý... nên tình trạng mất khả năng thanh toán đã xảy ra.

Tính đến tháng 10.2022, thời điểm khởi tố vụ án, tổng dư nợ (cả gốc và lãi) mà SCB không có khả năng thu hồi đối với nhóm bà Trương Mỹ Lan là hơn 677.000 tỉ đồng.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Đã có 23 cựu cán bộ bị khởi tố

Sau khi trừ đi các các tài sản đủ điều kiện trích lập dự phòng rủi ro và tiến hành xử lý tài sản bảo đảm, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 498.000 tỉ đồng của SCB.

Chịu trách nhiệm về số tiền trên, bà Lan bị truy tố về 2 tội danh, tương ứng với hai thời kỳ thực hiện hành vi phạm tội khác nhau.

Trong đó, từ 1.1.2012 - 31.12.2017, bà Lan bị cáo buộc phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, với số tiền thiệt hại hơn 64.000 tỉ đồng.

Từ ngày 9.2.2018 - 7.10.2022 (sau khi bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực), bà Lan bị cáo buộc phạm tội tham ô tài sản, với số tiền chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng, đồng thời gây thiệt hại hơn 129.000 tỉ đồng tiền lãi và chi phí phát sinh.

Khối tài sản khổng lồ bị thu giữ, kê biên

Số tiền mà Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt và gây thiệt hại là lớn nhất từ trước đến nay trong một vụ án hình sự. Với hơn 498.000 tỉ đồng, liệu hậu này có thể khắc phục?

Luật sư Hà Công Tâm (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng việc xác định hậu quả vụ án cũng như khắc phục hậu quả sẽ phụ thuộc vào bản án có hiệu lực pháp luật mà tòa tuyên.

Trường hợp tòa án xác định bà Lan và đồng phạm có tội, gây thiệt hại cho SCB, thì những người này phải có trách nhiệm bồi thường cho ngân hàng.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên khối tài sản khổng lồ của các bị can và người liên quan

Về câu hỏi liệu có thể khắc phục số tiền thiệt hại khổng lồ như cáo buộc của viện kiểm sát, vị luật sư cho hay điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một trong những yếu tố quan trọng, đó là việc kê biên tài sản và tự nguyện khắc phục hậu quả trong quá trình giải quyết vụ án.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, một số bị can liên quan đến "hệ sinh thái" Vạn Thịnh Phát đã chủ động khắc phục nhiều tỉ đồng. Trong số này, bị can Trương Huệ Vân, cháu gái bà Trương Mỹ Lan, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, đã khắc phục hơn 1 tỉ đồng và 3.000 USD; bị can Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square, đã khắc phục 1 tỉ đồng.

Một bị can khác là Dương Tấn Trước, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt, sau khi khởi tố vụ án đã trả cho SCB hơn 813 tỉ đồng, đồng thời xin được nộp lại hơn 2.200 tỉ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan. Bị can đã nộp khắc phục hơn 52 tỉ đồng.

Hoặc như bị can Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn giáo dục Văn Lang và Tổng giám đốc Tập đoàn Capella, người bị cáo buộc chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, đã nộp khắc phục hơn 657 tỉ đồng và hơn 3,3 triệu USD.

Đặc biệt, trong giai đoạn điều tra và truy tố, cơ quan tố tụng đã thu giữ của bà Trương Mỹ Lan cùng các bị can và pháp nhân có liên quan tổng số tiền hơn 645 tỉ đồng và gần 15 triệu USD.

Cơ quan điều tra cũng phong tỏa 42 tài khoản của bà Lan, các bị can và cá nhân có liên quan, với tổng số tiền gần 1.900 tỉ đồng và gần 8,5 triệu USD.

Cơ quan điều tra còn kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; kê biên 69 bất động sản liên quan đến các bị can khác và pháp nhân có liên quan.

Đồng thời, cơ quan điều tra kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ; kê biên hơn 137 triệu cổ phần tại 5 công ty liên quan; kê biên 22 tài sản là du thuyền, tàu, ô tô của bà Lan và người liên quan.